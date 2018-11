Grávida de nove meses fica ferida em acidente no São Jorge

Manaus – Uma mulher grávida de 9 meses, não identificada, ficou ferida durante um acidente de trânsito na avenida Coronel Teixeira, no São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A mulher era passageira de um veículo modelo L200 que perdeu o controle durante forte chuva na tarde desta quinta-feira (15).

De acordo com um agente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), a condutora do veículo teria perdido o controle do veículo, subido no canteiro central e em seguida atingido um carro modelo Logan, que vinha no sentido contrário da pista.

A grávida foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) | Foto: Márcio Melo

Outro veículo modelo Up também foi atingido pela L200, que só parou após atingir o muro de uma escola municipal que fica na localidade. A via foi interditada para o socorro da vítima e retirada dos veículos envolvidos do acidente.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam no local e registraram a ocorrência. A grávida foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Leia mais:

Uma reação que custou a vida: morre militar baleado em Manaus

Homem morre após fugir de bandidos e se jogar no 'Piscinão de Ramos'