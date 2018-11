Dois graves acidentes marcam a manhã desta sexta, em Manaus

Manaus - A colisão entre um ônibus do transporte coletivo de Manaus e um veículo de passeio deixou uma pessoa ferida, na manhã desta sexta-feira (16) no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital amazonense. O condutor do carro foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar.

O acidente aconteceu por volta das 5h30, na avenida Nossa Senhora da Conceição. Segundo informações da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), O. S. S., idade não informada, conduzia o carro modelo Gol, cor vermelha, quando perdeu a direção do automóvel e bateu de frente com o ônibus da empresa Global Green, que seguia sentido bairro.

Acidente no bairro Cidade de Deus | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Ainda segundo a polícia, o condutor estava sob efeito de bebida alcoólica. Testemunhas relataram ainda que ele trafegava em alta velocidade e disputava "racha" com outro veículo, de características não identificadas.

Após a colisão, o condutor ficou preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar a vítima dos destroços do carro. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre sobre o estado de saúde da vítima.

Acidente no bairro Cidade de Deus | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo





Ao Em Tempo, o motorista do ônibus Edson Gomes da Costa, de 36 anos, que fazia a linha 063, disse que além da cobradora, transportava três passageiros, mas ninguém do coletivo ficou ferido. Segundo ele, não houve tempo de desviar do carro que já estava desgovernado.

O sentido bairro-Centro e uma parte do sentido contrário da via ficaram interditados por conta do grave acidente. O caso foi registrado no 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve investigar as circunstâncias do acidente.

Veja vídeo

| Autor: Portal Em Tempo





Outro acidente

Ainda na madrugada desta sexta-feira (16), por volta das 4h30, dois veículos colidiram em baixo de um viaduto, na avenida Constantino Nery, no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus. Com impacto violento, as peças de um dos carros ficaram espelhadas na pista.

O acidente de trânsito envolveu um carro modelo Gol vermelho, que era conduzido por motorista de aplicativo de transporte urbano privado, e um veículo de passeio Onix branco.

O motorista de aplicativo de 27 anos, que preferiu não se identificar, relatou que trafegava sentido Centro-bairro e, ao fazer o retorno debaixo do viaduto foi atingido pelo motorista do Onix, que segundo ele, avançou o sinal "vermelho". Já o motorista do Onix não quis comentar sobre o acidente. Nenhum dos dois condutores ficaram feridos.

Por causa do acidente, o trânsito na avenida Constantino Nery apresentou retenção, porque os veículos ainda estavam obstruindo parcialmente a via.

Leia mais:

Trânsito Manaus é a sétima capital em número de jovens acidentados

Védeo Jacaré ataca e deixa homem gravemente ferido no Amazonas