Motociclista e garupa morrem após colisão com ônibus no Viver Melhor

Manaus - Dois homens identificados como Carlos Cesar Carneiro Parente, de 29 anos; e Francisco Carlos Soriano Mecena, 34, morreram em um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (16). As vítimas eram condutor e garupa de uma motocicleta que colidiu contra um ônibus da linha 358, da empresa Açaí Transporte.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Comendador José Cruz com avenida da Esperança, conjunto Viver Melhor 2, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

A polícia deve investigar as causas do acidente. O Departamento de Polícia Técnico -Cientifica (DPTC) faz a pericia no local.

Segundo informações preliminares, que testemunhas repassaram aos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, ocondutor da motocicleta não havia respeitado a sinalização e bateu na parte frontal do ônibus que trafegava na via.

"Esse cruzamento é bastante perigoso, é recorrente acontecer acidentes. Testemunhas informaram que o condutor da moto supostamente desobedeceu uma parada obrigatória que está sinalizada de forma horizontal na pavimentação. Após a colisão, a moto foi parar embaixo do ônibus, as vítimas foram arremessadas por alguns metros, bateram em uma pedra e morreram no local", informou o tenente Guedelha, da 26ª Cicom.

Ainda conforme informações da equipe policial, o motorista e o cobrador do coletivo fugiram d o local do acidente local.

Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.

