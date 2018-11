Eleição da OAB-Amazonas, quem merece vencê-la?

A votação para a escolha da gestão do triênio 2019-2021 da OAB/AM ocorrerá dia 28 de novembro deste ano e as chapas inscritas contêm candidatos de grande expressão, que enriquecem o pleito em currículos e propostas.

De forma isenta, a equipe do Portal Em Tempo espera apresentar à classe dos causídicos a conjuntura que está posta nesta disputa, para que eles possam fazer uso do seu voto com consciência.

Chapa 10 - “Unidos para Avançar”

Candidato à presidência da OAB/AM Marco Aurélio Choy | Foto: Divulgação

A chapa “Unidos para Avançar” é capitaneada pelo atual presidente da Seccional Amazonas da Ordem, Dr. Marco Aurélio de Lima Choy, de 38 anos, que também é procurador do Município de Manaus, professor de Direito Eleitoral da UEA e um advogado de renome, sócio do escritório Jacob & Nogueira. Evidentemente, esta é uma chapa de situação, mas que não vê demérito algum nisso, afirmando que já fez muito e fará mais ainda.



Em entrevista ao Portal, o Dr. Choy esclareceu o que se pode esperar da continuidade da sua gestão, caso seja reeleito:

- Nós estamos buscando a renovação da nossa gestão perante a Ordem dos Advogados do Brasil, justamente em razão desse sentimento de proximidade da advocacia com a direção da Ordem dos Advogados. A filosofia de trabalho deste grupo é justamente essa. A ideia é de uma gestão de portas abertas, participativa, onde cada colega advogado que desejou participar do dia-a-dia da Ordem teve esta oportunidade, de fazer parte das comissões, de mostrar seu trabalho e fortalecer seu currículo perante a Ordem dos Advogados. Tivemos um foco muito grande nesses dois anos e onze meses sobre as prerrogativas da advocacia e temos como meta central para este próximo triênio a questão da defesa do mercado de trabalho da advocacia amazonense.

Com semblante sincero, ele destacou que admira o engajamento dos demais candidatos e o espírito de servir à Ordem:

- O espírito de querer servir à classe e se colocar à disposição perante a advocacia neste processo eleitoral é algo que se deve respeitar e admirar. Então, falo do candidato Jean Cleuter, que já esteve do nosso lado, sendo conselheiro federal, bem como do próprio Marcelo Kizem, que também teve meu apoio para a eleição do quinto constitucional. Eu vejo nos dois como lado positivo esse espírito de querer servir a advocacia também. O trabalho de presidente da Ordem, assim como de qualquer membro de comissão dela, não é remunerado e a simples disposição dos colegas quererem chegar à presidência já é algo muito positivo e, da minha afeição, admirável quanto aos dois.

Propostas em Destaque

Na mesma oportunidade, o atual presidente pôs em evidência três das suas propostas, todas elas voltadas para o mercado de trabalho, que é o mote central do planejamento apresentado.

A primeira delas é o programa de monitoramento dos advogados de outros Estados que tenham mais de 05 (cinco) causas no Amazonas. No § 2º do seu art. 10, o Estatuto da OAB exige que os advogados que tenham a inscrição principal na Seccional de determinado Estado e atuem em mais de 05 (cinco) causas em outro façam também uma inscrição suplementar na Seccional dele. A intenção é fazer valer essa regra, evitando que escritórios de fora facilmente prejudiquem o trabalho local e aumentando a arrecadação da entidade.

A segunda é relativa à advocacia trabalhista e tem como benchmark o TRT da 14ª Região - Rondônia e Acre -, consistindo na criação de um escritório corporativo da OAB dentro da Justiça do Trabalho, encerrando o setor de atermação e substituindo-o por um espaço onde os colegas advogados possam, mediante sorteio em audiência pública, ter data e horário para atender aos jurisdicionados dentro da própria JT.

Por fim, Choy comentou sobre o compromisso de buscar um financiamento especial, via AFEAM, para que os profissionais tenham recursos para montar seus escritórios, com uma linha de crédito individual de até R$ 100.000.

Chapa 20 - “Nova OAB”

Candidato à presidência da OAB/AM Jean Cleuter Simões | Foto: Divulgação

Esta chapa traz como candidato à presidência o Dr. Jean Cleuter Simões Mendonça, de 49 anos, sócio do Simões Mendonça Advogados, que foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil de 2009 a 2016, conselheiro titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda - CARF de 2008 a 2015 e juiz classista do TRT/11 de 1998 a 2001.



Na sua passagem pelo Conselho Federal da OAB, dentre outras conquistas colecionadas, Jean obteve sucesso na inclusão do advogado no Simples Nacional, por meio de uma saga que nasceu na Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho, presidida por ele, e culminou na vitória legislativa no Congresso.

Na campanha para a OAB, o discurso é de mudança, oxigenação e modernidade. Com entusiasmo, em entrevista ao Em Tempo, o candidato externou as suas aspirações e motivos:

- O meu maior sonho e meu maior projeto hoje é servir à advocacia amazonense, para resgatar aquela vontade do estudante de Direito de ser advogado. Eu me lembro que, quando eu comecei a faculdade, eu também sonhava em ser advogado. Hoje, eu me sinto realizado. A gente tem que passar essa experiência. Tem que dizer, sim, para o colega, que a advocacia é boa, inclusiva e vai lhe dar retorno se ele estudar e trabalhar muito, tendo lealdade e ética! Nós queremos transformar a OAB em uma nova, com gestão e diálogo.

Uma curiosidade é a força e a representatividade das mulheres na composição da chapa, que são maioria, como foi explicitado por ele:

- Eu tenho a chapa dos meus sonhos. Ela tem mais mulheres do que homens. É um fato inédito. São 42 mulheres e 41 homens. E por que eu fico feliz? porque eu não fiquei ligando. Elas é que vieram e disseram que queriam participar da OAB e estar junto da gestão. Isso é muito importante! Eu tenho uma chapa de pessoas que querem trabalhar, querem mudança!

Propostas em Destaque

As três propostas priorizadas por Jean são o combate ao aviltamento de honorários, a inclusão do advogado no mercado de trabalho e o resgate das prerrogativas, com o respeito à advocacia.

Segundo ele, especificamente os profissionais que advogam para empresas estão sempre em uma posição de desvantagem. O empresário é mestre na arte de negociar, enquanto os causídicos estão mais familiarizados com a técnica jurídica, o que dificulta a pactuação de honorários justos. Caso logre êxito nestas eleições, sua gestão promoverá cursos de negociação, assim como de confecção de propostas e contratos de honorários.

Assim como Choy, Jean enfatizou o problema dos escritórios de outros Estados que, na ausência de um sistema integrado que identifique quando se ultrapassa o limite de 05 (cinco) causas, tomam para si a demanda que poderia ser preenchida por advogados do Amazonas sem sequer fazer uma inscrição suplementar, não contribuindo para a receita da Seccional daqui.

Sobre o Aviltamento de honorários, ele foi categórico:

- Eu, como advogado militante, que vive dos seus honorários, sofro na pele isso! Quero usar a minha experiência, de 19 anos de advocacia, para resgatar a dignidade dos honorários e a respeitabilidade.

Chapa 30 - “Renova OAB de Verdade”

Candidato à presidência da OAB/AM Marcelo Abdon Souto Kizem | Foto: Divulgação

O candidato a presidente desta chapa é o Dr. Marcelo Abdon Souto Kizem, de 53 anos, que é sócio-diretor do escritório Kizem Advocacia e Assessoria Jurídica e exerce a função de diretor jurídico do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amazonas e de Roraima - CRECI-AM/RR.



Kizem está sendo apoiado por algumas personalidades do movimento político de direita, tais como o General Antônio Hamilton Martins Mourão, que é o vice-presidente eleito, e o delegado Pablo Oliva Souza, eleito deputado federal pelo PSL/AM. Ambos fizeram vídeos pedindo votos para o candidato. O general disse:

- Nesse momento em que o presidente Bolsonaro está prestes a assumir o comando do País, encarnando toda uma onda de mudança, onde finalmente nós teremos gente realmente compromissada com o futuro do Brasil, é mais do que necessário que, nesse importantíssimo segmento da nossa sociedade, que são os advogados e as advogadas, tenhamos gente que tenha essa comunhão de pensamento e que entenda que a lei é para todos e que não existe ninguém mais igual que ninguém.

Propostas em Destaque

Dentre as propostas do Dr. Marcelo, as que ele destacou na entrevista ao Em Tempo foram a defesa preventiva das prerrogativas do advogado, a implementação de uma pauta digital com ordem cronológica, cujo cumprimento é exigido pelo art. 12 do CPC, e o aprimoramento da transparência dos gastos da Ordem.

Ele reconheceu o trabalho incessante da Comissão de Prerrogativas da OAB/AM, que é constantemente acionada e está sempre nas ruas, mas ressaltou que o uso dela de maneira contenciosa deveria ser uma exceção. Para ele, o ideal é que a direção da Ordem firme parcerias com os órgãos que atendem os advogados com frequência, a exemplo da Polícia Civil, com a qual ele já teve algumas tratativas a respeito disso:

- Nós, direção da OAB, procuraremos os cabeças das entidades e faremos uma parceria, para que a OAB seja respeitada. Só para ilustrar, mesmo candidato, eu já procurei a delegacia-geral, na pessoa do Dr. Frederico Mendes, que é o delegado geral, e ele já se comprometeu conosco, com a nossa chapa 30, inclusive, nos apoiando. Será uma gestão onde Polícia Civil e OAB irão interagir, porque entendemos que a polícia não é nossa inimiga. Ela nos defende. Então, por que, toda hora, delegados e advogados se insurgem um contra o outro? Pelo contrário, deve haver uma harmonia entre a polícia e a advocacia, para que os problemas da sociedade sejam resolvidos e nós continuemos com a proteção que nos é dada pela própria polícia.

Acerca da pauta digital, Kizem demonstrou preocupação com o descumprimento, pelo Judiciário, da ordem cronológica de julgamento, visto que não há uma fila visível para as partes e seus patronos. Ele assumiu o compromisso de, se eleito, cobrar dos Tribunais a sua criação.

Afora isso, o candidato asseverou que discorda do modelo de transparência financeira atual, que é muito genérico, e prometeu expor os detalhes, as entrelinhas de cada despesa.

O Custo das Campanhas

No curso das entrevistas feitas pelo Portal, o Dr. Marcelo Kizem suscitou uma discussão sobre altos dispêndios nas campanhas dos demais candidatos:

- Nós entendemos que uma chapa de OAB, que nenhum membro recebe por isso, é voluntário, nós não temos salário, nada justifica festas e eventos milionários. Nada justifica você alugar uma casa por um valor altíssimo para fazer um comitê. Nada justifica você fazer feijoadas e baladas. O advogado, nesse momento, ele tem que ser atraído pelas propostas, pelos reais compromissos da chapa, não por festas, por ‘oba oba’, isso para nós é abuso do poder econômico e estamos batendo nisso veementemente. Para o quinto constitucional, justificava eventualmente a realização de um evento ou outro, pois o desembargador tem um salário vitalício, mas na OAB não ganhamos nada, muito pelo contrário, nós nos doamos, nada justifica esses gastos.

O Dr. Marco Aurélio Choy fez questão de que isto fosse objeto da presente matéria e, em resposta, exarou:

- Quero dizer que, nessa bonita caminhada que estamos traçando rumo à renovação de nossa gestão na Ordem, recebemos a adesão e o apoio de muitos amigos e isso tem sido o mais enriquecedor nesse processo. Além dos 83 candidatos presentes na chapa, que contribuem com esse processo de eleição, nós estamos recebendo o apoio de muitos amigos. É um amigo que tem uma casa parada e não consegue alugar, então a cede para fazer campanha; é um primo que eu tenho que faz o material gráfico de cortesia para nós; são os advogados voluntários que trabalham no dia-a-dia; inclusive um colega que advoga para uma empresa de cerveja já me procurou, dizendo ‘olha, nos eventos, dou o apoio que vocês precisarem, é por minha conta, por gostar da candidatura de vocês’. Então é uma campanha onde se exprime e se observa o poder da amizade, e esse poder é maior que o poder do dinheiro, o poder econômico e o poder político.

O Dr. Jean Cleuter teve a mesma postura, explicando-se da seguinte forma:

- A nossa campanha é feita com a colaboração de todos os membros da chapa. Inclusive, nós não alugamos lugar algum. A nossa sede é o meu escritório. No fim, vamos prestar contas com todos os advogados sobre os nossos gastos.

A Cobertura das Eleições

A equipe de jornalismo deseja boa sorte a todos os candidatos e reforça, aos advogados, que a análise das propostas e da história de cada um é crucial. Seja qual for a escolha majoritária, a Ordem estará muito bem servida nos próximos três anos.

Nas matérias seguintes, ouviremos um candidato a conselheiro federal de cada chapa e grandes personalidades da advocacia amazonense.

Reportagem: Sywan Neto

Advogado e consultor de Reportagem: Hermes Pontes Lima Júnior