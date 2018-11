Homem fica ferido após carro bater em árvore na Torquato Tapajós

Manaus – Um homem ficou ferido durante um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (17), na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. O carro da vítima, modelo Palio, de cor vermelha, saiu da pista e bateu em uma árvore do canteiro central no sentido Centro/bairro da via.

Após a colisão, o condutor ficou preso nas ferragens do veículo e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Ele foi encaminhado pelos socorristas e médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na mesma zona.

O estado de saúde da vítima não foi informado. Já o carro ficou parcialmente destruído com o impacto. A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) irá investigar as causas do acidente.

