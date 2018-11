Confira a lista das aprovadas para o projeto 'Wonder Woman', em Manaus

Ao todo 50 mulheres foram selecionadas | Foto: Reprodução





Manaus – O programa Wonder Woman foi criado pela Faculdade ISL/Wyden, e agora se expande para as Faculdades Wyden de todo o País. O objetivo é ampliar negócios geridos por mulheres de baixa renda, otimizando custos, maximizando os lucros e aumentando a qualidade dos produtos. Esta atividade também faz parte da programação da Semana Nacional do Empreendedorismo.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), e em parceria com a Faculdade Martha Falcão/Wyden, divulga o resultado da seleção de mulheres que irão participar do programa Wonder Woman. São 50 mulheres selecionadas.

Sobre o programa:

O Wonder Woman oferecerá módulos na área de empreendedorismo, contemplando gestão, design e vendas. Foram ofertadas 50 vagas para cursos de capacitação, com início em 22 de novembro de 2018 e término em 31 de janeiro de 2019. As aulas serão realizadas durante as quintas-feiras, das 14h30, às 17h30.

Os critérios utilizados para escolha das participantes foram previstos em edital: Escolaridade, Talento e Renda, com base nas informações fornecidas pelas inscritas.

As mulheres selecionadas deverão comparecer ao Campus Martha Falcão/Wyden na Rua Natal, 300 - Bairro Adrianópolis, no dia 22 de novembro, às 14h, para começar a capacitação.

SELECIONADAS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO:

1 -MARIA LUZIA SIMÕES DE LIMA E SOUZA

2 - NELY BESSA DE MENEZES

3 - ANTÔNIA DA SILVA GOMES

4 - FABÍOLA MENDES DE SOUZA SALVADOR

5 - CHARLINY FADUL JEZINI

6 - NÁDIA CRISTINA AMARAL DE OLIVEIRA

7 - MARIA ROSICLEIDE BRASIL

8 - NAIDE MENEZES DOS SANTOS

9 - HELLEN SEABRA SOUSA

10 - LETICE FERREIRA CRUZ

11 - TATIANA BATISTA DA SILVA BALBI

12 - JESSICA OLIVEIRA JANES

13 - IZABELA PADINHA BEZERRA

14 - FABIANY PEREIRA LIMA

15 - DIANA FONSECA DA COSTA LIMA

16 - MARIA DE NAZARÉ CORRÊA LITAIFF

17 - GRAZIELLE DOVAL SENA

18 - SHIRLEY SANTOS DA COSTA ASSEF

19 - ADILENE NAZARÉ DA CRUZ SOARES

20 - RENATA NEVES BRANDÃO

21 - GABRIELY ROCHA DE MELO

22 - SANDRA MARIA ALMEIDA DE SOUZA

23 - JACINEIVA MORAES RABELO LAND

24 - LAURA REGINA NONATO DA SILVA

25 - SILVIA FERREIRA DE BRITO

26 - GILMARA DA FONSECA MACHADO

27 - FRANCISCA EDNILZA DE OLIVEIRA

28 - GILMARA OLIVEIRA ABREU

29 - ANA CRISTINA DE SOUZA DINIZ

30 - TIRSSIANE ARAUJO GOMES

31- SILVIA MAURA DA SILVA LOPES

32 - GILDETE HELENA DA SILVA

33 - MILLENIAN MARIA COLARES BATISTA

34 - ELIANA ALVES DOS SANTOS

35 - MARIA QUITÉRIA CASTRO NEGREIROS

36 - IZETICE SOUZA DA CUNHA

37 - ELINEI SANTOS DOS JARDIM

38 - TATIANE BELEM SILVA

39 - IZAURA MARIA LIMA DO NASCIMENTO

40 - SANDRA MARIA SANTOS MARQUES

41 - CLEONICE DOS SANTOS MARQUES

42 - MARIA THAYS ROCHA DE FREITAS

43 - DAYANA SANTOS DE SOUZA

44 - HELEN KAROLYNE LIMA MARINHEIRO

45 - MARJOIRE DE ANDRADE

46 - MARIA GILCILENE CORREA SOARES SANTOS

47 - REJANE SILVA DOS SANTOS

48 - MARIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO

49 - JANE GRACIELSA DE SOUZA BEZERRA

50 - JOANA D'ARC DE SOUSA PINHO

