Em período de seca, banhistas devem redobrar cuidados nas praias do AM

Manaus - No período de seca dos rios da Amazônia as praias começam a surgir e logo são tomadas por banhistas que desejam aproveitar um dia de lazer em família para se refrescar do intenso calor da região. No entanto, é neste período de descida dos rios que o cuidado deve ser redobrado.

No início deste mês, um adolescente de 17 anos morreu após se afogar na praia da Ponta Negra, Zona Oeste. No mesmo, local um registrou no início deste mês o afogamento e uma ferroada de arraia. No primeiro caso um jovem de 16 anos foi ferroado por uma arraia na região do calcanhar

Risco de afogamento

Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP – AM), de janeiro a outubro deste ano, já foram registrados 61 casos de afogamento.

Em comparação com 2017, que registrou 54 casos no mesmo período, houve um crescimento de aproximadamente 13% de ocorrências por afogamento em Manaus.

Esse crescimento é um alerta para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que conta com agentes salva-vidas para as emergências. “Nesse período temos a maior preocupação com o uso da praia. O local em si não é uma ameaça. A grande questão são os banhistas. Em alguns casos, eles entram nas águas embriagados, colocando a própria vida em risco”, declarou o Tenente Fonseca, comandante dos guardas-vidas do CBMAM.

Ponta Negra é local tradicional para os manauaras se refrescarem o verão amazônico | Foto: Ione Moreno

Atenção aos animais aquáticos

Nas águas do Rio Negro, é comum a presença de peixes, arraias, cobras marinhas, jacarés e etc. Por ser um animal que se refugia embaixo da areia, acidentes com arraias são frequentes nessa época do ano. O Amazonas tem 20 espécies diferentes de arraias catalogadas

Dicas para evitar acidentes

O gerente de Fauna do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), biólogo Marcelo Garcia, explica que existe uma técnica para evitar que acidentes com arraias aconteçam.

“Ao invés de você pisar na areia, arraste o seu pé. No momento que o animal for tocado, ele irá fugir. O esporão é uma reação natural dela ao sentir que alguém a pisou”, esclareceu.

O biólogo acrescentou que ao entrar em contato com a natureza, o banhista está sujeito aos seus encantos e perigos, por isso, é importante que tenha respeito e cautela.

“Em casos de acidentes com qualquer tipo de animal aquático, o importante é procurar imediatamente o serviço médico”, pontuou.

Quando o rio chega ao limite de 16 ou 17 metros é um sinal para entrar em alerta | Foto: Ione Moreno

Ponta Negra é vistoriada

O comandante ressaltou que o Corpo de Bombeiros e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) realizaram uma análise para ter conhecimento se a praia da Ponta Negra está apropriada para uso dos banhistas.

Segundo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 2013 pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), a Prefeitura de Manaus, o CBMAM e a Polícia Militar (PM), a cota de segurança mínima para uso da praia é de 16 metros.

O Rio Amazonas atingiu a marca de 17,17 metros na medição na última desta terça-feira (13). O laudo do CPRM apontou uma faixa de segurança para banho de sete metros, a partir da margem. E por segurança, a Prefeitura de Manaus reduziu para cinco metros essa demarcação.

“Quando o rio chega ao limite de 16 ou 17 metros, já entramos em alerta. O CPRM liberou o uso da praia. Ainda assim é importante que os banhistas fiquem atentos. Pedimos que pais ou responsáveis observem às crianças, e não as deixem sozinhas. Para todos os casos, os guarda-vidas estão sempre em alerta”, pontuou o tenente Fonseca.

Leia mais:

Pedreiro usa parada de ônibus como moradia na avenida Constantino Nery

Professor encontra peças arqueológicas centenárias no interior do AM