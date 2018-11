Índio é baleado por policial após confusão com empresa de pesca no AM

Indígenas da região avistando barcos de pesca e turismo adentrando demarcações indígenas | Foto: Divulgação





Manaus – A demora no processo de regulamentação judicial que oficializa as demarcações indígenas na região do rio Uneiuxi, em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 km de Manaus), tem causado confusão entre os ribeirinhos e empresas de pesca que atuam na região.

Na última sexta-feira (16), um índio da etnia baré foi baleado e preso após tentar impedir que uma empresa de pesca esportiva atuasse dentro de uma área considerada indígena.

Um barco da Amazon Sport Fishing, entrou com pescadores no rio Uneiuxi, dentro da Terra Indígena Jurubaxi-Téa, habitada por dez etnias.

A região Jurubaxi-Téa, de aproximadamente 1,2 milhão de hectares, foi declarada terra indígena no ano passado, por meio de uma portaria assinada pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim. Porém, para a conclusão do processo, iniciado em 2007, ainda há mais dois passos a serem efetivados, a homologação e a regularização.

Enquanto o processo caminha aos passos da justiça, indígenas e urbanos disputam o uso do espaço.

Em nota, o Ministério Público Federal informou que recebeu a denúncia do caso por meio do Instituto Socioambiental (Isa). O depoimento conta que os índios questionavam a presença da empresa e de turistas no local, quando foram surpreendidos por policiais militares que foram acionados pela empresa de pesca para tentar conter o desentendimento.

Durante a discussão, os policiais efetuaram alguns tiros e um dos disparos atingiu um indígena. Arlindo Nogueira foi baleado no braço e preso. Ele foi levada para o hospital da cidade e não corre risco de morte.

Diante da gravidade dos fatos, o MPF solicitou à Justiça o envio de forças de segurança do Exército, Polícia Federal e Polícia Militar no prazo de 24 horas para assegurar a ordem e a integridade física de todos os indígenas envolvidos.

Arlindo Nogueira, índio de etnia baré, foi baleado no braço e preso ao ser levado para o hospital de Santa Isabel do Rio Negro | Foto: Divulgação





O MPF também recomendou que os policiais da ocorrência e representantes da empresa Amazon Sport Fishing que evitem entrar na área indígena e também na área de proteção ambiental Tapuruquara, até que os fatos sejam esclarecidos.

“Durante o plantão, na noite de sexta-feira (16), a Justiça acatou os pedidos do MPF e determinou que os policiais envolvidos nos fatos não adentrem novamente a área indígena nem o hospital da cidade de Santa Isabel do Rio Negro até que haja nova decisão judicial suspendendo essa proibição”, informou a assessoria de comunicação do MPF.

O gerente operacional da Amazon Sport Fishing, Daniel Napoli, relatou ao Portal Em Tempo que o desentendimento teria começado após os índios furtarem um dos barcos de pesca atados ao barco-hotel que navegava pela região.

A empresa então acionou a polícia, que foi até a aldeia. Lá, os policiais teriam sido recebidos com hostilidade pelos indígenas.

Daniel Napoli informou, ainda, que a empresa tem autorização da Prefeitura de Santa Isabel, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, para pescar na área, e enfatizou que o processo de demarcação de terra ainda não foi concluído.

Por telefone, Napoli contou à reportagem que alguns dos problemas de convivência com os indígenas tem acontecido pela influência de ONGs que atuam na região.

“A verdade é que as ONGs dessa região, teoricamente estariam atuando para beneficiar os indígenas por meio de assistências sociais, porém o que elas estão fazendo é manipular os índios na venda de suas próprias terras e se beneficiar de acordos financeiros no ramo de pesca privada com outras empresas. Não é sobre demarcação indígena. É sobre dinheiro”, concluiu o gerente de operações.

Segundo Daniel, a Amazon Sport Fishing ainda não foi notificada oficialmente pelo Ministério Público Federal para manter distância da área onde a ocorrência foi registrada, e que apesar de fazer o passeio turístico pela área há cerca de 9 anos, vai acatar a decisão quando for oficializada.

