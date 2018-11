Motociclista tem cabeça esmagada por ônibus durante acidente em Manaus

O Samu ainda foi acionado, mas a vítima morreu no local | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem identificado como José Carlos Lima da Silva, 34 anos morreu após um grave acidente entre uma motocicleta e um ônibus do transporte coletivo, na tarde deste sábado (17). O acidente ocorreu na Avenida Altaz Mirim, próximo ao Serviço Social do Comércio (Sesc-AM), na Zona Leste da capital.

Estava chovendo bastante no momento do acidente. De acordo com testemunhas, que passavam pelo local, um micro-ônibus teria encostado na motocicleta.

Com isso, o motociclista se desequilibrou e, devido a pista molhada, escorregou e caiu para baixo de um articulado, da linha 560, e teve a cabeça esmagada pelas rodas do ônibus. A vítima também estava com fraturas expostas na perna.

Motocicleta que a vítima estava | Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local constatou a morte. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do articulado não teria visto o acidente e seguiu viagem, mas foi alcançado por mototaxistas e, em seguida, detido pela Polícia Militar. Ele foi levado para o 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já o motorista do micro-ônibus, que teria causado o acidente, não foi localizado. Câmeras de seguranças de estabelecimentos próximos ao local do acidente, devem ajudar a polícia a identificar o condutor.

A família da vítima esteve no local do acidente, mas abalados com a situação, prefiram não comentar o assunto com a imprensa. A Delegacia Especializada Em Acidentes De Trânsito (Deat) irá investigar o acidente.

Assista ao vídeo dos momentos após o acidente:



O acidente ocorreu na Avenida Altaz Mirim, próximo ao Serviço Social do Comércio (Sesc-AM), na Zona Leste da capital | Autor: Divulgação

Matéria atualizada às 18h30, para acréscimo de informações

Colaborou Josemar Antunes*

Leia mais:

Homem fica feriado após carro bater em árvore na Avenida Torquato Tapajós

Dois graves acidentes marcam a manhã desta sexta, em Manaus