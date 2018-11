Dupla tenta fugir da polícia, atropela e mata comerciante em Manaus

Manaus - O comerciante Francilane Carril da Silva, de 34 anos, morreu após ser atropelado por um carro na noite deste sábado (17), no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O veículo estava com restrição de roubo.

O acidente ocorreu entre a Alameda Cosme Ferreira e a Avenida das Torres. Francilane estava sentado em uma mureta de uma torre de transmissão elétrica, quando foi atropelado pelo veículo que estava em marcha ré.

De acordo com o soldado F. Guedes, da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens estavam no Siena, de cor prata, quando perceberam uma barreira policial no início da Avenida das Torres.

O condutor, então, deu ré no carro com o objetivo de fugir da polícia, mas o veículo acabou subindo a calçada e atropelou o comerciante.

Perícia no local do acidente | Foto: Josemar Antunes

Após o atropelamento, os suspeitos, ainda, conseguiram trafegar com o veículo pela Alameda Cosme Ferreira, mas abandonaram o carro após os dois pneus estourarem

Um dos homens foi preso pela PM. Os policiais militares conduziram o suspeito para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Já o outro, que estava armado, conseguiu fugir.

Carro roubado

O veículo usado pelos suspeitos estava com restrição de roubo. De acordo com o dono do veículo, o motorista de transporte de aplicativos, Rogério Fernandes Bentes, de 37 anos, dois homens armados roubaram o carro na tarde de sábado (17), por volta das 16h30, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo ele, o automóvel, em outra ocasião, já havia sido clonado.

O carro usado pelos criminosos estava com restrição de roubo | Foto: Josemar Antunes

"Eu estava registrando o Boletim de Ocorrência quando a minha esposa ligou e disse que o carro havia sido encontrado pela polícia", contou o motorista.

Conforme a perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima teve o braço esquerdo fraturado, além da suspeita de pescoço quebrado.

Familiares estiveram no local do acidente e estavam bastante abalados. Ninguém quis falar com a imprensa. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

O laudo do acidente será acompanhado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Leia mais:

Motociclista tem cabeça esmagada por ônibus durante acidente em Manaus

Homem fica ferido após carro bater em árvore na Torquato Tapajós