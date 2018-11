Catador de latinhas é atropelado ao atravessar rua no Cidade de Deus

Manaus - Um homem, identificado como Raimundo Santos de Souza, de 70 anos, conhecido como "Flamenguista", morreu ao ser atropelado por um carro na noite deste sábado (17). O acidente aconteceu por volta das 22h30, na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do tenente Batista, da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima atravessava a via empurrando um carrinho de mão, quando foi atingido pelo veículo modelo Fiat/Uno, de cor vermelha,

O condutor do carro, que não teve a identidade revelada, permaneceu no local e depois foi conduzido ao 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos. O automóvel ficou parcialmente destruído após a colisão.

A vítima atravessando a rua com um carrinho de mão | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Moradores da área informaram à reportagem que a vítima era catador de latinhas e sucatas.

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima sofreu várias fraturas pelo corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

