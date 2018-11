Conselheiro Tutelar: profissão importante no combate a crimes infantis

Manaus - Sempre citados em crimes que envolvam menores, porém pouco lembrados pela maioria da população, os conselheiros tutelares têm função importante para proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes. Neste domingo (18), Dia do Conselheiro Tutelar, a categoria comemora conquistas da luta diária, mesmo com poucos incentivos.

Atualmente, existem nove conselhos e 45 profissionais divididos em todas as zonas de Manaus e arredores, incluindo comunidades ribeirinhas e vilas nas rodovias BR-174 e AM-010. O trabalho se divide entre histórias emocionantes, incluindo finais felizes e mortes trágicas.

Há 15 anos, um dos conselheiros mais antigos da cidade coleciona experiências e desafios a serem vencidos. Em entrevista ao Em Tempo , Nilson Matos, 39 anos, disse que, acima de tudo, escolheu a profissão por se identificar na preservação e no cuidado do ser humano.

"Quando descobri que a causa era sobre garantir os direitos das crianças e adolescentes, me encantei. Desde adolescente tive essa aura filantrópica na minha vida e resolvi tentar a carreira", falou. Após ser um dos pioneiros nesse trabalho em Manaus, Matos disse que desenvolveu vários "papéis" ao longo de sua trajetória.

"Em muitos momentos, assumo diferentes papéis ao longo do dia", disse Nilson Matos, conselheiro | Foto: Acervo Pessoal

"Teve vezes que fui o psicólogo, o assistente de serviço social, o cara que põe moral, entre tantos outros. Quando os pais chegam pedindo ajuda, vejo que eles se sentem impotentes e precisam de uma reação nossa. Não consigo lembrar o número certo de quantos momentos fui o braço forte de uma família prestes a se desestruturar", contou.

Lembranças difíceis

Em uma retrospectiva especial, ele lembrou de duas situações, em especial, que marcaram negativamente sua carreira. Em defesa, ele diz, faz parte do trabalho o contato direto com mortes, abusos e descaso de pais.

"Conheci a crueldade quando estava no meu segundo mandato. Fui acionado pelo serviço de emergência infantil e quando cheguei no hospital, vi uma menina de um ano e nove meses morta por afogamento. Ela morava em um ponto de drogas e, quando as pessoas estavam chapadas, a estupravam por diversas vezes", pontuou.

Ele disse em detalhes que quando viu o cadáver de cor roxa, devido a falta de circulação sanguínea, ficou horrorizado, mas ganhou bagagem emocional para o trabalho.

"Como alguém pode abusar sexualmente um bebê e depois afogá-lo em um tanque? Senti na pele que no nosso trabalho é preciso fibra psicoemocional para viver o dia a dia", contou.

Os profissionais dizem que o principal a ser feito é tirar crianças de situações de riscos | Foto: Acervo Pessoal

Em outro momento, no mesmo hospital, uma criança de poucos meses deu entrada com sangramento na vagina. Por suspeita de estupro, ele também foi acionado. Nos momentos finais da vida da criança, Matos viu o monitor cardíaco alertando os últimos batimentos do bebê, até parar.

"Além do drama da cena, a questão toda seria contar para aquela mãe que o seu bebê tinha morrido. Lembro que quando consegui falar, ela desmaiou no meu braço", completou.

Também há amor

Outras histórias contam o lado mais afetivo da profissão. O conselheiro Célio Sales, de 51 anos, admitiu que cada criança que salva de uma situação de risco, sente que ganhou mais um filho em seu coração.

"Me sinto realizado, com o sentimento de dever cumprido, quando tiro crianças de casas abandonadas ou de terrenos baldios, como aconteceu um mês atrás. Até hoje, não sei o nome dessa criança, ou mesmo algum familiar dela, mas só de saber que ela está em um lugar seguro, me sinto bem. É um dom ser conselheiro", falou.

Incentivos públicos

O coordenador geral dos conselhos em Manaus, Márcio Dias, disse que as principais dificuldades vividas, atualmente, é a atualização lenta da estrutura logística da equipe. Em nove anos, ele diz, cada conselho conseguiu dois carros para o serviço, mas ainda assim não há suporte adequado para todas as demandas.

A entrada do conselho tutelar, na primeira unidade da Zona Leste | Foto: Divulgação

"Na Zona Rural, por exemplo, atendo 103 comunidades entre ramais e pequenas vilas. É a área geograficamente mais desafiadora para nós e não temos condições que atendem devidamente toda a população", reclamou.

No prédio da primeira unidade do conselho na Zona Leste, situada na Avenida Grande Circular, há oito anos não há reformas no local. Mofo, baratas e lixo, além de fiação desgastada são palavras que definem o estado do local, conforme a coordenadora da unidade, Gilmara Monteiro.

"Parte do telhado cedeu recentemente, inclusive", relatou. O prédio é atualmente alugado e já estava com a estrutura deteriorada pelo tempo quando os trabalhos iniciaram.

Mesmo nesse cenário, ele diz que a disposição dos profissionais dá celeridade e garante o bom trabalho contínuo. "Não temos muito, mas fazemos o que conseguimos com o que temos", acrescentou.

De acordo com a resolução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), a cada 100 mil habitantes um conselho tutelar deverá ser instituído.

Há oito anos o conselho funciona no local sem reformas | Foto: Divulgação

O último levantamento do IBGE apontou que existem aproximadamente 2.145.444 pessoas em Manaus. As duas maiores zonas de Manaus, Norte e Leste, com cerca de 800 mil e 700 mil, respectivamente, possuem ambas dois conselhos.

O artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê todas as incumbências do conselheiro tutelar incluindo expedir medida de proteção à Justiça dependendo do caso e acionar a família de extensão, afastando a criança da tutela dos pais. Todo cidadão acima de 21 anos, que tenha, no mínimo o Ensino Médio, trabalho comprovado por dois anos na área por instituição credenciada pode se candidatar no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

