Grave acidente deixa um morto e uma mulher ferida, na avenida Brasil

Manaus - O industriário Rodrigo Rocha de Souza, de 33 anos, morreu durante um grave acidente de trânsito, na madrugada deste domingo (18), na Avenida Brasil, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. A mulher dele, identificada apenas como "Gisele", ficou presa nas ferragens.

O casal estava em um carro modelo Ford/Ka, de cor vermelha. O condutor perdeu o controle da direção e colidiu violentamente com um poste de iluminação pública.

Com a colisão, o carro subiu na calçada e atingiu uma lixeira. O veículo ainda rodou diversas vezes na pista até bater em um segundo poste.

Segundo relatos de testemunhas, Rodrigo foi cuspido do carro. A esposa dele, que estava no banco do passageiro, ficou presa nas ferragens. Ela estava com fraturas expostas nas duas pernas e fêmur.

Ela foi retirada dos destroços pelo Corpo de Bombeiros e depois conduzida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar da capital amazonense.

A gravidade do impacto foi tão grande que a estrutura metálica do carro frontal ficou totalmente destruída. O marcador do velocímetro travou em 100 Km/h, o que demonstra que o carro estava acima da velocidade permitida. O carro ainda teve um princípio de incêndio.

Durante os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica DPTC), familiares e amigos das vítimas chegaram ao local. Visivelmente abalado, um dos irmãos de Rodrigo chegou a comentar: "não estou acreditando".

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital amazonense. Câmeras de seguranças registaram o acidente e devem ajudar a polícia a identificar as causas.

Os familiares foram orientados a registrar o Boletim de Ocorrência no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) vai acompanhar as circunstâncias do acidente.

