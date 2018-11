18 mil estrangeiros desembarcam em Manaus na temporada de cruzeiro

Vindo de Miami, o M/S Sirena foi o primeiro navio a atracar no Porto, na manhã deste sábado (17), com 1.040 visitantes a bordo. | Foto: Divulgação





A Temporada de Cruzeiros 2018/2019 iniciou neste fim de semana com a chegada de mais de 1,6 mil estrangeiros, entre passageiros e tripulantes, em Manaus. Ao todo, devem chegar na cidade 15 embarcações até abril de 2019 com cerca de 18 mil turistas. Segundo o governo, a movimentação financeira da temporada deve girar em torno de US$ 4,45 milhões.

Vindo de Miami, o M/S Sirena foi o primeiro navio a atracar no Porto, na manhã deste sábado (17), com 1.040 visitantes a bordo.

No domingo (18), o M/S Silver Whisper chegou a Manaus com 601 estrangeiros a bordo, após um itinerário que iniciou em Barbados e deve seguir até Parintins, a 369 km de Manaus.

Os dois primeiros navios ocuparam o espaço do Flutuante das Torres, no Porto de Manaus, no Centro da capital. O Sirena sai de Manaus ainda no domingo (18), às 17h, e o Silver Whisper parte na terça (20), no mesmo horário.

A Temporada de Cruzeiros 2018/2019 continua na próxima quarta (21) às 8h, com a chegada do M/S Crystal Symphony, que vem pela primeira vez a Manaus. Já na quinta (22) é a vez do M/S Prinsendam voltar à cidade, com chegada prevista para as 10h.

A recepção dos turistas é feita pela prefeitura, por meio de agentes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).

Após desembarcar na capital amazonense, parte dos turistas prossegue para os passeios pré-agendados, entre outras atividades oferecidas pelos operadores de turismo. Antes da saída do Porto de Manaus, os turistas recebem o material turístico da cidade como mapas e dicas de segurança.

