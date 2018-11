Colisão entre motos deixa um morto e um ferido, no São José 2

O acidente aconteceu na rua 15, no São José | Foto: Josemar Antunes





Manaus – Um acidente entre duas motocicletas deixou um homem morto e um ferido no fim da tarde deste domingo. A colisão aconteceu na rua 15, do bairro São José 2, etapa B, Zona Leste de Manaus.

Mayker de Souza Torres, de 34 anos, morreu na hora e André Costa, de 27 anos, foi socorrido e levado para o hospital.

De acordo com informações da Polícia Militar, Mayker de Souza pilotava uma motocicleta modelo CG125, de cor branca, em alta velocidade pelas ruas do bairro, quando acabou perdendo o controle da direção e bateu de frente com André Costa, que pilotava outra moto.

“Quando chegamos ao local, um deles já estava morto. O outro foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o João Lúcio”, informou o Tenente Solto Moraes, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A polícia informou, ainda, que irá aguardar André Costa se recuperar para apurar as circunstâncias do acidente.

Colaborou Josemar Antunes*

