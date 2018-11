Mulher tem a perna presa em bueiro na avenida Eduardo Ribeiro

Manaus - Uma mulher, de identificação não revelada, teve a perna presa em uma tampa de bueiro na tarde desta segunda-feira (19), por volta das 15h, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, Zona Sul. A vítima teve que aguardar a chegada dos bombeiros para ser retirada do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), a equipe foi acionada por volta das 15h22 recebendo a informação que de uma pessoa estava com parte do corpo presa à tampa de um bueiro e, de imediato, uma viatura foi até o local.

Ainda conforme os bombeiros, a mulher foi resgatada e teve a perna solta por volta das 16h. Foi necessário o trabalho de alargamento da grade do bueiro para que a vítima fosse retirada sem ferimentos graves.

Leia mais:

Paula Fernandes afirma que pensou em se matar durante depressão

Leonardo canta na festa de formatura da filha de Leandro

'Nojento', rebate Maisa Silva a assédio em foto no Instagram