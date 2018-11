Unión Española vence Audax no segundo dia da Copa Libertadores no AM

| Foto: Marcely Gomes

Manaus -No segundo dia da Copa Libertadores feminina de futebol de 2018 o time Unión Española ganhou por 1 a 0, jogo contra o Audax, atual clube campeão, na Arena da Amazonia, localizada na Zona Centro-Oeste de Manaus. Os times fazem parte do Grupo A da competição.



O gol que definiu a partida foi marcado pela jogadora Sevillano no segundo tempo do jogo. O Unión Española vai enfrentar o Peñarol no segundo jogo da quinta-feira (22).

Mesmo tentando um empate as atuais campeãs da Libertadores feminina não conseguiram êxito em seu primeiro jogo na competição.



O próximo jogo do Audax será também na quinta (22) contra o Huila.

A competição é realizada em Manaus no período de 18 de novembro a 2 de dezembro. Além do Iranduba, que é o time que sedia a competição, o Brasil será representado ainda pelo Audax-SP, vencedor da Libertadores em 2017, que ficou no grupo A, e o Santos-SP que é o atual campeão brasileiro, integrante do grupo B

A competição terá duração de duas semanas com 12 times jogando e divididos em três categorias são elas:

Grupo A - Audax, Union Española (Equador), Peñarol (Uruguai) e Hulia (Colômbia);

Grupo B - Santos, Colo-Colo (Chile), Deportivo ITA (Bolívia) e Sport Girls (Peru);

Grupo C - Iranduba, Urquiza (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai) e Flor de Patria (Venezuela).

Ingressos - Com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), os ingressos podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda:

1. Bilheteria Arena da Amazônia – Portão D – Rua Flaviano Limongi, bairro Flores. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa); Em dias de jogos do time da casa, o Iranduba da Amazônia, esta bilheteria estenderá a venda de ingressos até às 21h.

2. Estádio Ismael Benigno (Colina) - Rua Presidente Dutra, 183, bairro São Raimundo. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa);

3. Estádio Municipal Carlos Zamith - Alameda Cosme Ferreira, bairro Aleixo. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa).

Confira tabela dos jogos:



| Foto: divulgação

