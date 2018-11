Crime passional: ex-jogador de futebol é morto a tiros

O ex-jogador de futebol Rodrigo Marques de Oliveira, conhecido como Baiano, de 28 anos, foi morto a tiros no último domingo em Barra do Garças ( a 513 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o ex-marido da mulher de Rodrigo. O suspeito teria saído recentemente da cadeia. Após matar a vítima, ele fugiu e até o momento não foi localizado.

A polícia trabalha com hipótese do crime ter sido praticado por motivo passional. No entanto, Rodrigo também já tinha passagens na polícia por tráfico de drogas.

Rodrigo atuou como zagueiro e chegou a ser vice-campeão mato-grossense em 2011, pelo Barra do Garças Futebol Clube. No começo deste ano, ele jogou novamente pelo time.

