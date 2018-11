Mais uma vez Manaus amanhece coberta por fumaça nesta terça-feira (20)

Fumaça Centro Teatro Amazonas | Foto: Ione Moreno





Manaus – Nesta terça-feira (20), feriado em alusão a Consciência Negra, a capital do Amazonas amanheceu mais uma vez coberta por fumaça. Nas Zonas Sul e Oeste, a fumaça circulava bem baixo e o cheiro intoxicante incomodava os pedestres que inalavam o ar.

A cena infelizmente tem se tornado comum na cidade desde que o verão amazônico vem registrando altas temperaturas, o que junto com o clima seco, contribui para focos de queimadas na capital e na região metropolitana.

Durante as últimas semanas, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) tem se pronunciado sobre a situação destacando que muitos desses focos de incêndios encontram-se em municípios vizinhos e regiões de mata como, por exemplo, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte, Iranduba e Manacapuru.



O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) informou que v atuando junto a outros órgãos de defesa do meio ambiente na catalogação dessas combustões e que após esse estudo será possível entender melhor o efeito.

Mesmo com pouca visibilidade nas ruas, a fumaça não atrapalhou, até o momento, o funcionamento do Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

Apesar de no site da Infraero ter uma mensagem alertando os passageiros que o aeroporto está fechado para pouso e decolagem, a empresa informou que a interrupção nos voos é por conta de obras.

A Infraero informou, ainda, que a programação normal de pousos e decolagens continua após às 11h desta terça-feira (20).

