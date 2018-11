Vídeo: Médicos do AM desistem de greve após acordo com SUSAM

A secretaria de saúde prometeu pagar os salários atrasados em duas parcelas, uma em novembro e a outra em dezembro | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - A Secretaria de Estado da Saúde (SUSAM), prometeu pagar os salários atrasados em duas parcelas, uma em novembro e a outra em dezembro. Os médicos da SUSAM suspenderam a greve prevista para esta quarta-feira (21). A decisão veio depois de uma reunião com o secretário de saúde, Francisco Deodato, na última sexta-feira (16). A reunião durou mais de duas horas e foi a porta fechadas.

A imprensa só pôde acompanhar os últimos minutos, quando o acordo já havia sido feito. A secretaria de saúde prometeu pagar os salários atrasados em duas parcelas, uma em novembro e a outra em dezembro.

Os recursos que serão usados vem do Fundo de Fomento ao Turismo (FTI) e também do fundo de apoio às micro e pequenas empresas do estado. A liberação do dinheiro precisou ser aprovada na Assembleia Legislativa o que só aconteceu depois de muita pressão dos médicos.

Dívidas com cooperativas

A dívida do estado com as cooperativas médicas chegou a 311 milhões de reais. Os atrasos de salários variam entre cinco e sete meses. Os médicos também exigirão uma reposição de materiais hospitalares caso contrário cirurgias e anestesias deixarão de ser feitas. O indicativo de greve só será retomado se algum item do acordo não for cumprido.

