Amigos e familiares de personal trainer assassinado realizam protesto

Manaus – Amigos e familiares de Dário Santos Guedes, de 35 anos, realizaram na manhã desta quarta-feira (21) uma manifestação na rua Jonathas Pedrosa, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. Com cartazes o grupo pediu justiça para a morte do personal trainer, que ainda não foi solucionado pela polícia. O crime completou 14 dias.

Ao Em Tempo, a irmã da vítima, Luciana Santos Guedes, de 38 anos, disse que até agora estão sem respostas e esperam resposta da polícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que trabalha com três linhas de investigação.

“Estamos sem reposta. Muito se falou na mídia que meu irmão era envolvido com o tráfico, mas isso não é verdade. Outros falam que Dário morreu por envolvimento com mulher casada. Até agora não sabemos o que de fato motivou para a morte do meu irmão. Ele não tinha inimigos e espero que a polícia prenda e apresente esse criminoso que tirou da sociedade uma pessoa que era muito amada por amigos e familiares”, declarou.

Linhas de investigação

O inquérito inicialmente aponta para crime passional, mas não está descartado a motivação de vingança, já que há indícios de desentendimento com alunos da academia onde trabalhava, além de desavença com um vizinho.

Dário foi assassinado com cinco tiros enquanto dirigia o próprio carro, modelo Voyage preto. O crime ocorreu na noite do dia 7 de novembro deste ano, na rua Ipixuna, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, após a vítima sair da academia.

