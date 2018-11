Salões de Beleza em Manaus recebem fiscalização sanitária

A ação acontece desde o início do mês de novembro e já fiscalizou mais de 50 salões de beleza | Foto: Divulgação/ Semsa





Manaus – Com a proximidade das tradicionais celebrações realizadas durante o final de ano, a movimentação no setor de beleza e estética registra considerável aumento, por isso o monitoramento sanitário nesses espaços vem sendo intensificado pela prefeitura da cidade. A iniciativa faz parte da Operação Fim de Ano, com o objetivo de evitar irregularidades em serviços que possam oferecer riscos à saúde.

Promovida por meio da Vigilância Sanitária do Município (Visa Manaus), a ação acontece desde o início do mês de novembro e já fiscalizou mais de 50 salões de beleza entre as Zonas Oeste e Centro-Sul. As inspeções devem seguir até o final de dezembro.

“O objetivo é garantir o funcionamento regular dos serviços e a segurança da população, especialmente nesta época de aumento de demanda”, diz a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão. Ainda de acordo com a diretora, além da fiscalização, a Visa está promovendo oficinas de capacitação para proprietários e funcionários sobre normas de funcionamento e licenciamento sanitário para atividades do setor.

De acordo com o fiscal Benedito Ribeiro Filho, que coordena a Operação nos salões, a maior parte das irregularidades encontradas até o momento está relacionada à falta de licença sanitária, à falha na esterilização de material e ao uso de produtos fora da validade. “Os serviços irregulares foram autuados e os que não tomarem providências poderão ser interditados”, explica o fiscal.

Fiscalização

Benedito diz que em alguns salões houve também apreensão de material, especialmente instrumentos de manicure e pedicure. “Este é o ponto crítico da atividade, pelo risco de transmissão de doenças como hepatite, sífilis e HIV/Aids”. Outro risco gerado pela falta de limpeza de instrumentos em salões são as micoses, que podem afetar a pele, as unhas e o couro cabeludo.

“Por isso, exige-se dos salões o uso de autoclave, equipamento de esterilização obrigatório, e procedimentos adequados de limpeza prévia do material, controle de qualidade posterior e manutenção regular do equipamento”, explica Benedito.

Durante as inspeções, segundo o fiscal, está sendo avaliado o estado geral de higiene e limpeza das instalações, equipamentos e utensílios | Foto: Divulgação/ Semsa





Durante as inspeções, segundo o fiscal, está sendo avaliado o estado geral de higiene e limpeza das instalações, equipamentos e utensílios; a validade e a procedência dos produtos utilizados; a saúde do trabalhador, incluindo vestimenta, uso de máscaras e luvas e outros EPIs e também se os funcionários receberam a vacinação obrigatória contra hepatite B e tétano; além do serviço de esterilização.

Cuidados

Para Benedito Ribeiro, a população deve observar sempre se o serviço tem boas condições de funcionamento e a primeira coisa a verificar é se o estabelecimento tem licença sanitária.

“Se tem licença, significa que foi inspecionado e tem todas as condições para funcionar dentro das normas sanitárias”, diz, acrescentando que o documento deve estar em local visível.

O fiscal também orienta os usuários a denunciar a suspeita de irregularidades sanitárias à Visa Manaus | Foto: Divulgação/ Semsa





O fiscal também orienta os usuários a denunciar a suspeita de irregularidades sanitárias à Visa Manaus, inclusive o funcionamento clandestino. “A denúncia pode ser feita à Ouvidoria, pelo 0800 092 0123”.

Para orientar profissionais e usuários, um manual com indicações de boas práticas para o funcionamento de salões de beleza, barbeiros, cabelereiros, podólogos, depiladores e outros profissionais da área está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no endereço http://semsa.manaus.am.gov.br/visamanaus .

Treinamento

Orientar os responsáveis para a adequação dos serviços de embelezamento às normas de vigilância sanitária é o principal objetivo dos seminários, oficinas e exposições que a Visa Manaus vem intensificando nos últimos dois meses. “O papel da Vigilância não é apenas punitivo, mas também de orientação aos setores regulados, como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto”, ressalta a diretora do órgão, Maria do Carmo Leão.

O evento mais recente foi o Seminário de Beleza, no último dia 13, realizado em parceria com o Sebrae, com a presença de representantes de estabelecimentos interessados em obter mais informações sobre licenciamento e procedimentos alinhados com o Código Sanitário e legislação específica para as atividades do ramo.

Leia mais:



Visa Manaus e Conselho de Farmácia interditam oito drogarias em Manaus

Saiba os cursos de curta duração com inscrições abertas no Centec