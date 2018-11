Encerram buscas por homem que caiu em rio há 4 dias, no AM

A Defesa Civil da cidade se pronunciou informando que, apesar de encerradas pelos bombeiros, a família de Elias ainda terá mais dois dias de apoio | Foto: Divulgação/ Francisco das Chagas





Manaus – O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) deu por encerrada as buscas pelo corpo de Elias Moraes da Silva, de 35 anos, o homem estava sendo procurado pela corporação desde o último domingo (18), quando desapareceu no rio após mergulhar de um flutuante que estava em deslocamento, no município do Careiro Castanho, interior do Amazonas (distante 88 quilômetros de Manaus).

Entenda o caso

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, o flutuante estaria sendo deslocado para uma pequena praia distante do porto de Careiro Castanho junto com inúmeros banhistas que passaram o dia de lazer no local.

No caminho de volta, Elias que estava acompanhado de amigos e a família, caiu na água com o flutuante sendo rebocado de volta para o porto do município e desapareceu. Testemunhas afirmaram que Elias estava alcoolizado, o que poderia ter facilitado um possível afogamento.

Buscas

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou uma varredura realizando mergulhos por mais de 600 metros pelo perímetro onde houve o acidente. Quatro dias depois, na manhã desta quarta-feira (21) as buscas foram encerradas pelo órgão.

A Defesa Civil da cidade se pronunciou informando, que apesar de encerradas pelos bombeiros, a família de Elias ainda terá mais dois dias de apoio com lanchas e combustível para dar continuidade a buscas superficiais.

O proprietário do flutuante prestou auxílio nas buscas, mas preferiu não gravar entrevistas. | Foto: Divulgação/ Francisco das Chagas





“Nós estamos no período da estiagem e existe muita piranha, além disso no local onde ele desapareceu existe uma variedade de animais aquáticos. Tem parte aqui que deu 12 à 13 metros de profundidade onde os mergulhadores procuraram o corpo, mas não encontramos. Apesar do resultado, vamos garantir mais dois dias de buscas superficiais com a família e oferecendo material de busca e apoio”, afirmou Lindolfo Mendonça, Gerente de Defesa Civil do Careiro.

Indignação

Elias Moraes era pai de dois filhos, uma criança de 10 e um adolescente de 12 anos de idade. A família da vítima acredita que ainda é possível encontrá-lo e apesar de receberem auxílio da Defesa Civil com mais dois dias de buscas superficiais, não concorda com o encerramento da força-tarefa.

O local onde o homem desapareceu mede até 13 metros de profundidade. O local foi varrido pelo Corpo de Bombeiros. | Foto: Divulgação/ Francisco das Chagas





“Quando a gente quer achar, sempre tem uma explicação! Mas como aconteceu com ele, que sumiu e não teve como a gente encontrar nada de vestígio, é uma coisa sem explicação, ninguém pode dizer do que morreu. Sabemos que alguém viu ele cair, mas ninguém encontrou. É uma falta de um recurso de segurança e primeiros socorros que aqui não tem” desabafa Lourival Coelho, tio da vítima.

*Colaborou com a matéria: Wesley Lira





