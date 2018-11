Com Choy, prof Aufiero quer criminalizar a violação das prerrogativas

Enquanto criminalista, o candidato reforçou a importância de proteger as prerrogativas dos advogados | Foto: Divulgação

Manaus - Dando continuidade à cobertura da eleição da OAB/AM, a equipe do Portal Em Tempo entrevistou o professor Aniello Aufiero, que é candidato a Conselheiro Federal pela Chapa “Unidos para Avançar” (10), do atual presidente, Marco Aurélio Choy.



Advogado há 35 anos, Aufiero obteve seu bacharelado em Direito em 1984, na Universidade Federal do Amazonas. Desde cedo, engajou-se nas atividades da Ordem, participando da Comissão de Direitos Humanos, a qual chegou a presidir.

Foi docente de algumas pós-graduações, mas, já há algum tempo, concentrou a sua atuação no magistério somente no Preparatório Aufiero, que é famoso pelo número de alunos que têm êxito na prova da OAB e em concursos em geral.

Além disso, ele é sócio-fundador do Aufiero & Advogados Associados, bem como autor de diversas obras jurídicas, algumas publicadas pela Editora Saraiva e outras pela Editora Aufiero.

Enquanto criminalista, o candidato reforçou a importância de proteger as prerrogativas dos advogados, tão desrespeitadas, principalmente na advocacia penal.

- A advocacia brasileira está lutando pela criminalização do desrespeito às prerrogativas. Isso é muito importante. Via de regra, um advogado muito conhecido é respeitado e bem tratado pelos servidores, mas o jovem advogado sofre muito. Ele tem que ser protegido. Quando um funcionário público desrespeita as prerrogativas do advogado, não está desrespeitando apenas o profissional, mas igualmente a liberdade, a democracia e o direito do réu que está preso.

Caso a chapa de Choy seja eleita, na qualidade de conselheiro federal da OAB, Aufiero pretende diligenciar no Congresso Nacional o andamento do processo legislativo do Projeto de Lei nº 8.347/17, que tornará crime a violação de prerrogativas da classe. Segundo ele, essa é a sua maior bandeira e trabalhará duro por ela.

Questionado sobre o porquê de ter escolhido integrar a Chapa do atual presidente, ele afirmou:

- Em 2003, o Choy era um acadêmico de Direito e estudou para a prova da OAB no meu preparatório. Optou por fazer a prova em Penal, em homenagem a mim. Hoje, ele é presidente da OAB. É gratificante isso. Nesta chapa, aquele aluno é candidato à presidência da Seccional Amazonas da OAB e eu, que fui seu professor, sou candidato a conselheiro federal. É o orgulho maior, ele é jovem, mas experiente. Trabalha, é acessível e sabe aprender.

A respeito de si e do que se pode esperar de uma OAB Nacional que tenha ele no Conselho, o professor enfatizou:

- Eu conheço a advocacia. Eu sei conversar com o carcereiro da penitenciária, o delegado, o juiz, o promotor e o ministro do Supremo. Essa é a minha contribuição. Usarei a minha experiência a favor da advocacia, do jovem advogado, daquele que é militante e do aluno que sai da faculdade. Eu vivenciei e vivencio até hoje a advocacia.

A votação ocorrerá dia 28 de novembro deste ano, no estacionamento do Sambódromo, e todos os advogados adimplentes estarão aptos a votar, exceto aqueles impedidos em virtude da aplicação de medidas disciplinares.

Reportagem: Sywan Neto



Leia mais:

Eleição da OAB-Amazonas, quem merece vencê-la?

'A OAB-AM está omissa e aceitando tudo o que é imposto'