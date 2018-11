Evento na OAB-AM discute metodologia da Constelação Familiar em Manaus

Manaus - A Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (ESA- OAB/AM) realiza, entre os dias 27 e 29 de novembro, a I Jornada Sistêmica do Amazonas. O evento discutirá a técnica das Constelações Familiares, aplicadas às áreas da Educação, Direito e Saúde, e conta com o apoio da Escola Superior de Magistratura do Amazonas (Esmam).

A jornada trará, como palestrante principal, a analista judiciária Janaina Ramos Mendes de Souza Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Janaína é pós-graduada em Direito Sistêmico-Hellinger Schulle, especializada em Mediação Transformativa pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e ainda atua como conciliadora e mediadora.

De acordo com o coordenador do evento, o advogado Clynio Maurício Saunier, o trabalho com as Constelações Sistêmicas e Familiares é uma terapia breve, desenvolvida pelo ex-padre alemão Bert Hellinger, e é realizada, na maioria das vezes, através de pessoas denominadas representantes. “A Constelação permite que informações passadas do clã familiar sejam acessadas como uma espécie de nuvem, denominado campo morfogenético, e trazidas ao presente para um novo olhar, resignificando tais problemáticas”, afirmou Clynio.

O advogado enfatizou que o trabalho possui estudo científico, “mas que acontece de forma surpreendente (fenomenológica), não podendo ser explicado em um primeiro momento, à luz de um entendimento comum”. “A eficácia do método fala por si mesma e vem agregando adeptos de todas as áreas”, acrescentou Clynio.

Jornada

O primeiro dia da jornada contará com o tema educação, com ênfase na Pedagogia Sistêmica com a proposta para trabalhar as origens do indivíduo a fim de crescer um olhar sistêmico voltado à educação. No segundo dia, será a vez do Direito, com a finalidade de abordar o novo direito sistêmico e um “novo olhar para o conflito”. No terceiro e último dia, a palestrante vai encerrar com abordagens sobre a aplicação da Constelação Familiar na área da saúde.

O evento é aberto ao público, e quem tiver interesse em participar, o valor total é de R$ 150,00 para os três dias. Para apenas um dia, será cobrado R$ 50,00, e para dois dias, R$ 100,00. Ainda será emitido um certificado com o total de 25 horas de atividades complementares. As inscrições podem ser feitas neste link , e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3236-5805 e (92) 9 9297-0707.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prof. Aufiero lutará pela criminalização da violação das prerrogativas

MPF e MP recomendam suspensão de contratos do Instituto em Manaus