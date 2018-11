Veículo derruba quatro postes na Constantino Nery e prejudica trânsito

| Autor: Josemar Antunes

Manaus - Quatro postes da rede elétrica tombaram, na madrugada desta quinta-feira (22), após a fiação ser atingida por um veículo de grande porte na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A suspeita é que uma carreta teria provocado o acidente por volta das 2h.

De acordo com o chefe de divisão Centro-Sul, Hudson Wadick, do Manaustrans, o fluxo de veículos no sentido bairro/Centro precisou ser desviado para as avenidas Djalma Batista e Loris Cordovil, além da rua da Indústria, que fica após a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, ambos no bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

Funcionários da Eletrobras estao no local | Foto: Josemar Antunes

Por conta do acidente, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido. Equipes da Eletrobras Distribuição Amazonas trabalha no local para substituição dos postes e recolocação da fiação elétrica. Além disso, o serviço de internet e telefonia também foram afetados.

Agentes do Manaustrans orientando os condutores | Foto: Josemar Antunes

Ao todo, 22 agentes de trânsito trabalham com orientações aos outros condutores. A Eletrobras acredita que deve terminar os trabalhos no local por volta das 11h.

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado nas principais avenidas da capital amazonense.

Leia mais:

Rodoviários param ônibus e afetam 200 mil passageiros em Manaus

Evento na OAB-AM discute metodologia da Constelação Familiar em Manaus