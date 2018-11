À espera de nomeação, professores protestam em frente à Semed

Manaus - Professores aprovados em concurso público protestaram, na manhã desta quinta-feira (22), em frente à Secretaria Municipal de Educação (Semed), na avenida Maceió, Zona Centro-Sul, reivindicando a nomeação de mais de cinco mil pessoas na lista de espera.

Com barracas e faixas, eles prometeram paralisar o trânsito em alguns momentos, na tentativa de pressionar a administração da pasta para a sensibilização com os contemplados desde abril deste ano.

Segundo um dos organizadores do movimento, Rildo Pantoja, as dificuldades enfrentadas não partem somente do poder público, mas da própria categoria em não se prontificar.

"É difícil reunir todos para buscar uma solução única. Viemos outras vezes, mas não chegou nem perto de atingir a totalidade do nosso movimento", reclamou.

De acordo com ele, a pasta já se posicionou em reuniões anteriores notificando que não há orçamento suficiente no município para a convocação dos aprovados, contudo, ele levantou acusações que mostram o contrário.

Professores disseram que a administração da pasta mente quando afirma não ter dinheiro para a substituição dos contratos | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"Sabemos de uma parcela expressiva de contratados da Prefeitura que tomam o lugar por direito dos que prestaram concursos. A própria Constituição nos respalda, pelo artigo 37 que qualquer cargo público será assumido mediante concurso. Não acreditamos que não há dinheiro, pois a quantidade de contratos precários é absurda", argumentou.

A reivindicação do grupo é a imediata substituição dos contratados pelos que estão na lista de espera. Ainda segundo Pantoja, as quase 400 vagas disponíveis pelo concurso já estão preenchidas, porém a diferença entre concursados e contratos precários ainda é grande.

Uma outra participante do movimento apontou que pela quantidade de horas dobradas - assunto que, inclusive, foi pauta do Ministério Público contra a secretaria - é outro indício que há demanda suficiente para o chamamento efetivo dos aprovados. Segundo apontamentos dos manifestantes, os professores em contrato temporário têm filiação política.

Manifestantes afirmaram que o apoio político favorece os contratos precários | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"Sabemos que eles têm o apoio de vereadores da Câmara (Municipal de Manaus) e que não saem fácil assim. Conversamos há um tempo com eles e ouvimos que uma parlamentar os apadrinha e que não irão sair fácil, assim. No entanto, continuamos na luta pelos nossos direitos", terminou.

Semed

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que já foram feitas cinco convocações dos aprovados no concurso 2018 neste ano. Destas, duas ainda estão em aberto com prazo até Dezembro para os convocados tomarem posse.

O concurso, segundo a secretaria, ofereceu 440 vagas. O órgão já convocou os 440 aprovados dentro do número de vagas e iniciou o chamamento de 42 do cadastro de reserva.

"A Semed comunica, ainda, que até o final de novembro sairá nova convocação de 900 professores do cadastro de reserva. A secretaria destaca que o concurso tem duração de dois anos, podendo ser prorrogável por igual período e que serão feitas as convocações conforme as necessidades do órgão e em cumprimento com a lei, como vem sendo feito", finaliza a nota.



