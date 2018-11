Carro arranca grade do meio-fio durante chuva na Ponta Negra em Manaus

Manaus - Um carro colidiu contra o meio-fio da avenida Coronel Teixeira, em frente ao Shopping Ponta Negra, Zona Oeste e arrancou parte da grade do local, no início da tarde desta sexta-feira (22). O acidente aconteceu momentos após a forte chuva que caiu em vários pontos da cidade em torno do meio-dia.

Agentes do Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito (Manaustrans) foram acionados e estiveram no local em atendimento. Segundo registro, nenhuma vítima do acidente ficou ferida.

O carro de cor branca da marca Jipe, sofreu danos materiais e ficou com a lateral do para-choque para fora. A contenção metálica do meio-fio não foi atingida, mas pedaços de grade e terra ficaram no meio da pista, no sentido Bairro-Centro, e impediram o fluxo de veículos por alguns minutos.

Não há informações sobre as causas oficiais do acidente, nem se o carro seguia na mesma direção da colisão.

As grades impediram por alguns minutos o tráfego na via | Foto: Emerson Quaresma/Em Tempo

Carreta bate em 4 postos e deixa trânsito parado

Quatro postes da rede elétrica tombaram, na madrugada desta quinta-feira (22), após a fiação ser atingida por um veículo de grande porte na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A suspeita é que uma carreta teria provocado o acidente por volta das 2h. De acordo com o chefe de divisão Centro-Sul, Hudson Wadick, do Manaustrans, o fluxo de veículos no sentido bairro/Centro precisou ser desviado para as avenidas Djalma Batista e Loris Cordovil, além da rua da Indústria, que fica após a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) e Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, ambos no bairro Chapada, Zona Centro-Sul.



Por conta do acidente, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido. Equipes da Eletrobras Distribuição Amazonas trabalha no local para substituição dos postes e recolocação da fiação elétrica. Além disso, o serviço de internet e telefonia também foram afetados.

Frotas de ônibus, com o trajeto ao Centro de Manaus, também tiveram mudanças no itinerário e foram desviadas à avenida Djalma Batista. O tráfego ficou pesado em diversos momentos nesta manhã.

