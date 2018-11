Área com risco de desmoronamento é interditada em Parintins

Segundo o órgão, a rua que já vinha sendo monitorada pela Defesa Civil Municipal, apresentou rachaduras de aproximadamente cinco metros de comprimento | Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (22), a Defesa Civil do Amazonas interditou a rua Nakaut, no bairro Santa Clara, uma das principais vias do município de Parintins, que apresentou rachaduras e corre o risco de desmoronamento.

Segundo o órgão, a rua que já vinha sendo monitorada pela Defesa Civil Municipal, apresentou rachaduras de aproximadamente cinco metros de comprimento.

A situação foi considerada de risco, uma vez que no local trafegam veículos de grande porte, por se tratar de rota para o escoamento da produção agrícola da comunidade Vila Amazônia, além de ser o único canal de acesso ao matadouro que abastece a cidade com carne bovina.

Rotas alternativas já estão sendo estudadas para a passagem de pedestres e veículos | Foto: Divulgação

Após avaliação dos técnicos, um relatório foi elaborado e encaminhado a Prefeitura, informando a necessidade de interdição total do local. Rotas alternativas já estão sendo estudadas para a passagem de pedestres e veículos, até que o poder executivo municipal tome providências na área.

*Com informações da assessoria

Leia mais:



Verão amazônico e queimadas urbanas aumentam os focos de calor no AM

Temporal causa mortes e estragos em BH e adolescente está desaparecida