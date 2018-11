Vídeo: Preço da gasolina não pode ultrapassar R$ 4,99, diz PROCON

Quem quiser denunciar preços abusivos em postos de combustíveis é só entrar em contato com o PROCON, pelo telefone 98842-3030 | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O consumidor tem sofrido com o preço abusivo da gasolina. Pelo menos 100 postos foram notificados pelo PROCON em Manaus. 800 mil carros que circulam em Manaus precisam abastecer, mas o combustível muda constantemente de valor, o que têm preocupado o consumidor.

O PROCON realizou uma fiscalização e notificou mais de 100 postos que estavam com preços acima do normal. A Petrobras definiu em R$ 1,71 a redução no litro do combustível para as refinarias, mas muitos revendedores não acataram.



Nos postos não existe um preço certo, são variáveis, o que não pode é ultrapassar o valor de 4.99. Em um posto da Avenida Djalma Batista o preço da gasolina aditivada passa dos 5 reais, já na Av. Carvalho Leal, o combustível está custando 4.65, o mínimo permitido.

Quem quiser denunciar preços abusivos em postos de combustíveis é só entrar em contato com o PROCON, pelo telefone 98842-3030.

