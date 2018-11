Rede de Adolescentes e Jovens com HIV/Aids promove evento em Manaus

O evento é gratuito. Com 08 horas complementares | Foto: Divulgação

Manaus - O 2º Seminário de HIV e Juventude é uma iniciativa do núcleo amazonense da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS (RNAJVHA) , que visa mobilizar adolescentes e jovens para o diagnóstico precoce, prevenção e redução dos impactos no tratamento para o HIV/AIDS.

O evento acontecerá no dia 8 de dezembro, no auditório da Fundação de Medicina Tropical, a partir das 8h. O evento é gratuito. Com 08 horas complementares.

O seminário promove a formação de lideranças juvenis e no fortalecimento de uma cultura de atuação em rede no enfrentamento à "juvenização" da AIDS, além de incentivar a participação deste público no controle.

Para isto, a RNAJVHA conta com o apoio de várias organizações que promovem o empoderamento dos jovens e que combatem a epidemia do HIV, bem como do poder público.

O evento

O referido evento vai contar com a presença de palestrantes do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA), Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM) e representantes dos movimentos de HIV/AIDS do estado do Amazonas.

Sobre a rede nacional

A Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS (RNAJVHA) é um coletivo, composto por pessoas com sorologia positiva para o HIV na faixa etária de 15 a 29 anos. O grupo possui bases em todo o país, promovendo um espaço de acolhimento e luta por direitos entre seus participantes.



II Seminário de HIV e Juventude: "O Amazonas que desconhecemos"

