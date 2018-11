Faixa Azul volta a atender apenas transporte coletivo e veículos

A fiscalização será realizada por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) | Foto: Divulgação

A partir deste sábado, (24), a Prefeitura de Manaus dá início à fiscalização de trânsito nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mario Ypiranga Monteiro para garantir a circulação dos ônibus nas faixas exclusivas de transporte coletivo. A fiscalização será realizada por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Conforme a sinalização instalada, a faixa exclusiva funcionará de segunda a sexta-feira, de 4h às 22h, e aos sábados, de 4h ao meio dia. Aos domingos e feriados, a faixa fica liberada para todos os veículos. O condutor que circular fora dos horários e dias permitidos comete infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“O objetivo é garantir a circulação dos ônibus nos corredores exclusivos para atender quem necessita do transporte coletivo. A fiscalização vai assegurar que os ônibus reduzam o tempo de viagem e, com isso, pelo menos 400 mil usuários tenham mais qualidade de vida”, informou o diretor presidente do Manaustrans, Franklin Pinto.

A faixa exclusiva estava liberada para todos os veículos desde março devido às obras executadas na avenida Djalma Batista | Foto: Divulgação

Nos dias e horários de funcionamento, a faixa exclusiva deve ser utilizada por ônibus, táxis, veículo especial/fretamento, veículos de transporte de tropa e equipamento bélicos das forças armadas, veículos guincho em efetivo serviço de remoção, veículos de urgência, emergência e operacionais, devidamente identificados.

A faixa exclusiva estava liberada para todos os veículos desde março devido às obras executadas na avenida Djalma Batista. Desde o dia 13 deste mês, a prefeitura realizou um trabalho educativo para alertar motoristas de outrosveículos sobre a circulação nas áreas com prioridade de transporte coletivo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Faixa azul volta a ser exclusiva para ônibus em avenidas de Manaus

Prefeitura orienta condutores antes de fiscalização na Faixa Azul