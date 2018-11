Julgamento de Mano G por chacina no Compaj é adiado pela sexta vez

Manaus - O julgamento do narcotraficante Gelson Carnaúba, vulgo "Mano G", número um da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi adiado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) para o primeiro semestre de 2019. Junto com Francisco Álvaro Pereira, Mano G é acusado de participar de uma chacina no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) em 2002.

Segundo informações do TJAM, o julgamento de Gelson e Francisco estavam na pauta da corte desta sexta-feira (23), mas foi adiado devido a um pedido da defesa dos réus, que solicitaram a exibição de um vídeo em fita VHS. Segundo o advogado de defesa, José Maurício Nevile, a fita contém imagens que inocentariam Mano G, que está custodiado no presídio federal de Catanduvas (PR).

De acordo com a corte, a solicitação já tinha sido feita em 2002 e, mesmo já havendo um parecer da perícia que informava sobre o mau estado das fitas, a defesa insistiu no pedido mais uma vez em agosto de 2018, mantendo o pedido na sessão desta sexta-feira da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

A decisão foi tomada pela 2ª Vara em conjunto com o Ministério Público Estadual, para que não houvesse alegação de cerceamento de defesa, o que poderia gerar um novo cancelamento do julgamento. Enquanto isso, as fitas devem ser localizadas e adaptadas para a tecnologia atual que permita sua exibição em plenário.

