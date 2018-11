Black Friday aquece comércio e registra reclamações de clientes

Manaus – O dia 'D' da Black Friday na capital do Amazonas movimentou milhares de clientes em diferentes pontos comerciais da cidade, causando congestionamentos e até falta de vagas de estacionamento em shoppings e Centro.

Nas compras online, a EbitNielsen, referência em dados sobre o e-commerce brasileiro, apontou que até as 17h de sexta-feira (23), as vendas já totalizaram R$2,1 bilhão, o mesmo faturamento de 2017. Na comparação com o mesmo horário do ano passado, o crescimento foi de 26%.

Movimentação

Nesta sexta-feira (23), em um dos estabelecimentos que participam da movimentação comercial, localizado em um dos shopping mais movimentados da Zona Centro-Sul da capital, a gerente teve que trancar as portas, para conter o fluxo de clientes, que começava se aglomerar em uma fila, em frente à loja.

No local, pelo menos cinquenta pessoas aguardavam a vez assim que as portas abrissem logo após a saída de clientes, que já estavam lá dentro, em um verdadeiro rodízio de entrada e saída com o objetivo de conferir de perto os preços que variavam entre 20% e 80%.

“Especialmente durante este final de semana, estaremos funcionando com a loja a partir das 9h até às 23h, e apesar de estarmos nos preparando para receber grande fluxo de clientes, por conta dos descontos, que chegam até 80%, foi uma surpresa ter que trancar a porta para conseguir controlar o número de clientes, que chegaram durante o dia todo. Aqui a Black Friday é de verdade, produtos que normalmente custam R$90 nesse final de semana, estão por R$20”, explicou Geane Souza, gerente de uma sapataria.

Entre os estabelecimentos, onde a movimentação de clientes foi mais intensa, é interessante perceber que entre os setores participantes da Black Friday, as sapatarias era o segmento mais procurado e lotado.

Fiscalização

Apesar dos preços baixos, a Ouvidoria e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus) aproveitou o primeiro dia de Black Friday para realizar um plantão especial nos centros comerciais da cidade.

A ação dos fiscais teve o objetivo de orientar consumidores e coibir práticas abusivas realizadas no comércio durante o evento promocional.

O órgão informou ainda que denúncias sobre o abuso de preços relacionados a produtos que estejam em promoção por conta da Black Friday, podem ser feitas por meio do número 0800 092 0 111, ou ainda nos telefones 98241-3604 e 3215-6319.

Saldo Nacional

A plataforma de queixas Reclame Aqui recebeu duas reclamações por minuto durante a primeira hora de Black Friday em todo o Brasil. De acordo com o Reclame Aqui, foram 2,1 queixas por minuto entre meia noite e uma hora da manhã de hoje (23), quando aconteceu a estreia oficial da Black Friday. Até às 6h, o número de reclamações registradas, que estão sendo contabilizadas desde as 11h da última quarta-feira (21), chegou a 2.224.

Entre as empresas mais reclamadas, a loja online das Casas Bahia aparece em primeiro lugar, com 106 queixas registradas entre as 11h da quarta-feira e 6h desta sexta-feira. Em seguida, aparecem as lojas virtuais das Lojas Americanas, que recebeu 87 reclamações, e a do Ponto Frio, com 86.

Na lista de produtos que registraram maior número de reclamações , os smartphones e celulares continuaram na liderança, com 9,9% das queixas. A novidade ficou na quarta colocação, onde aparecem as passagens aéreas, com 3,9% das reclamações recebidas.

Veja o ranking completo de produtos com maior número de reclamações:

1. Smartphones e celular (9,9%)

2. TV (6,4%)

3. Tênis (4,5%)

4. Passagem aérea (3,9%)

5. Cartão de crédito (2,9%)

Origem

A dinâmica comercial teve início nos Estados Unidos (EUA) a partir da década de 60. O termo ‘Black Friday’ foi criado por policiais americanos que tinham que lidar com a intensa movimentação de pessoas que voltavam às ruas após o dia de recesso em alusão ao feriado de Ação de Graças.

Nesta data os americanos comemoram as conquistas realizadas durante o ano, por isso no dia seguinte é comum que o sentimento de realização seja refletido em compras no comércio.

Por conta do grande número de pessoas nas lojas, o fluxo de carros nas ruas consequentemente ficava mais intenso ocasionando uma verdadeira força tarefa de segurança nos EUA, aí nascia o termo ‘Black Friday’.

