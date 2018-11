OAB-AM acusa portal de publicar fake news sobre cursos em Manaus

Causa estranheza a veiculação de tal Fake News nas proximidades do processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) | Foto: Divulgação





Manaus – A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Estado do Amazonas, se pronunciou publicamente nesta sexta-feira (23) sobre uma "fake news", segundo a instituição, publicada em um blog de notícias da região. A matéria informava que a Escola Superior de Advocacia do Amazonas não teria autorização do Ministério da Educação (MEC), para oferecer na instituição Cursos de Pós Graduação Latu Sensu.

De acordo com a assessoria da OAB, o conselho federal informou que as pós-graduações oferecidas pela ESA/AM são oficialmente válidas e estão em total conformidade com as diretrizes legais estabelecidas de forma jurídica e educacional. A Escola Superior de Advocacia do Amazonas explica ainda que é classificada como Escola de Governo, na forma da Resolução nº. 246/2015, do Conselho Estadual de Educação assim como a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado e da Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas.

"Por isso, a OAB comunica ainda que as ditas Escolas de Governo se encontram na exceção da regra de credenciamento perante o MEC. Assim como a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – instituição estadual – se encontra vinculada ao Conselho Estadual de Educação e não ao MEC, da mesma forma ocorre com a ESA/AM", informa a nota, distribuída à imprensa.

Outras Escolas Superiores de Advocacia, igualmente credenciadas como Escolas de Governo perante os Conselhos Estaduais de Educação também oferecem cursos de Graduação Latu Senso, à exemplo da ESA de São Paulo.

Ainda segundo a OAB/AM, contribuições para o financiamento dos Cursos auxiliam no custeio dos mesmos, com a preocupação da eficiência e economicidade das ações educacionais.

"Assim causa estranheza a veiculação de tal Fake News nas proximidades do processo eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), mantendo-se o conselho federal na sua missão institucional de promover o aperfeiçoamento profissional da advocacia amazonense com qualidade", finaliza a nota.

Leia mais:

"OAB está omissa e aceitando tudo que é imposto", diz Marcelo Kizen

Comissão pede suspensão de prazos processuais