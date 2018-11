Jornal impresso 'Agora' retorna às bancas de Manaus

Equipe prepara o relançamento do jornal "Agora". do grupo Raman Neves de Comunicação | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Após um ano fora de circulação, o jornal impresso "Agora", pertencente ao grupo Raman Neves de Comunicação, volta às bancas de Manaus, trazendo mais conteúdo para pessoas que buscam leitura rápida, mas de qualidade. Com editorias como Polícia, Esporte, Cultura, Entretenimento, Concursos e Empregos, o jornal volta a circular a partir desta segunda-feira (26), ao valor simbólico de R$ 0,50.



De acordo com o editor-chefe do jornal, André Moreira, a equipe está empenhada em produzir um conteúdo específico para o formato tablóide, porém com a qualidade de jornalismo conhecida pelo público do EM TEMPO. O conteúdo seguirá padrões rígidos, com ética jornalística, mas com linguagem acessível a todos os públicos.

"Vamos colocar inicialmente em circulação mais de 10 mil exemplares nas bancas. O "Agora" será um jornal comprometido, sério, que leva a verdade para a população. Tudo isso fez com que o periódico permanecesse no mercado por seis anos. Em respeito aos leitores que sempre nos prestigiaram, estamos relançando o jornal, com a mesma seriedade e compromisso", disse Moreira.

André Moreira, editor-chefe do Agora | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Ainda conforme o editor-chefe, o jornal será regionalizado, com mais matérias de esporte local, sem exceção. "Nosso forte sempre foi conteúdo policial, mas vamos valorizar também esporte e a cultura local. O jornal terá bastante interação com o público", frisou.

Emprego

O impresso, que retorna, ainda vai contar com uma seção exclusiva para ofertas de emprego. O leitor vai poder comprar o jornal diariamente e, caso esteja desempregado, poderá verificar uma vaga que mais encaixe com o perfil desejado. "Nós vamos investir muito nisso, o Agora será um canal para ajudar a população a encontrar o seu emprego", finalizou.

Artista local valorizado

Wallace Abreu, editor de cultura e entretenimento e André Moreira, editor-chefe do Agora | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

A editoria de Cultura e Entretenimento estará sob responsabilidade do jornalista Wallace Abreu. Ele fez questão de dizer que o artista local será valorizado. Segundo ele, também terão lugar no conteúdo, as festas e eventos de bairros. "A nossa ideia é dar visibilidade as manifestações culturas nos bairros, não só falar dos grandes eventos e produções, mas também do artista que está começando e precisa de espaço", frisou.

Wallace acrescentou que o resumo da novelas, a programação das emissoras de tv, programação de cinema entre outras, também estarão presentes na editoria de entretenimento, atendendo ao público que se interessa por televisão e cultura cinéfila.

Promoção

A gerente comercial Renilda Moita Porto disse que o leitor do "Agora" pode esperar promoções diárias para quem adquirir o jornal nas bancas e pontos de venda de Manaus. "Serão prêmios diários sorteados ao vivo por meio da TV Em Tempo. A partir de segunda todos terão uma surpresa ao comprar o jornal", completou.

Diagramação

O público pode esperar um jornal diferenciado no conteúdo, mas igual no layout, com resgate do antigo conceito. "Nós tivemos um curto prazo para arrumar tudo, mas vamos resgatar a lembrança do leitor que estava acostumado a ler "o Agora". Não haverá mudança na identidade visual, mas o conteúdo promete ser o melhor", disse Mário Henrique Silva, chefe de diagramação.

