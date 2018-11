Trabalho infantil ainda é visto com normalidade no Amazonas

Manaus - “Eu preciso ajudar meus pais em casa. Todo mundo trabalha e nem por isso morre. Eu acho super normal. Minha mãe começou a trabalhar com 14 anos”. Esse é o relato de uma criança de 13 anos que vende bananas numa das ruas do Parque Dez, bairro de classe média de Manaus, capital do Amazonas.

Assim como ela, milhares de crianças brasileiras ainda vivem a realidade do trabalho infantil. Seja em semáforos ou em feiras, acabam trocando o banco da sala de aula pela exploração por parte de pessoas que buscam mão de obra barata.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o maior índice de trabalhador infantil no país é de meninos na faixa dos 14 aos 17 anos, negros ou pardos, o que corresponde a 65,1%. Ainda segundo o instituto, cerca de 2,5 milhões de crianças realizam algum tipo de trabalho no país.

Recentemente, uma audiência pública no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) discutiu temáticas relacionadas a violências sofridas no ambiente de trabalho, incluindo o trabalho infantil em Manaus. O encontro que ocorreu no dia 24 de agosto foi realizado no auditório do Fórum Trabalhista da capital, no Centro.

De acordo com o especialista e ex procurador da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do Ministério do Trabalho, Rafael Marques, a questão financeira não é mais o principal determinante do problema.

“Durante muito tempo a questão da vulnerabilidade socioeconômica das famílias era um determinante considerável para a entrada precoce de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Hoje em dia cada vez mais começam a surgir outras causas ligadas ao consumo. Essas crianças querem entrar precocemente no mercado para adquirir independência financeira e bens da sociedade de massa, como celular, tênis e até roupas de marca. Para se ter uma ideia, em muitos casos, a criança está numa família acima da linha de miséria”, disse Marques.

O especialista explica ainda sobre os riscos eminentes, uma vez que há ainda as piores formas de trabalho infantil que são consideradas prejudiciais à saúde, à segurança ou à moral do adolescente, e só podem ser feitas por maiores de 18 anos, entre as quais se encontram o Trabalho Doméstico, por exemplo.

Trata-se da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP). “Esses jovens estão em processo de desenvolvimento biológico e o trabalho oferece riscos. Quando se une a fragilidade do desenvolvimento e os riscos do trabalho, a facilidade de acidentes e de mortes aumenta”, completa Rafael.

Corrida

Nesse sentido, no próximo dia 8, acontece a 1ª Corrida de Ouvidorias da Região Norte, na Ponta Negra, para promover o esporte e a qualidade de vida, chamando atenção da sociedade para lutar contra o trabalho infantil, além de divulgar o trabalho das instituições sobre o assunto.

“A caminhada tem a proposta de conclamar a sociedade a se manifestar contra o trabalho infantil, justamente no mês de dezembro, que é o período em que mais presenciamos o trabalho infantil nas sinaleiras em virtude do recesso escolar, então vai ser mais uma oportunidade para conclamar toda a sociedade a dizer não ao trabalho infantil”, destacou a procuradora do Ministério Público do Trabalho e coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente – Coordinfância no Amazonas, Alzira Melo Costa.

Apesar do grande número, o Censo IBGE 2010 apresentou redução do trabalho infantil nos setores formalizados, em decorrência dos avanços da fiscalização e formalização da economia, apontando que as principais incidências de trabalho infantil atualmente se encontram na informalidade, na produção familiar, no trabalho doméstico, na agricultura familiar e nas atividades ilícitas.

Projetos

Mesmo quase um ano após a instalação do Grupo Gestor Estadual do Programa de Ações Estratégicas voltado para a erradicação do trabalho infantil, a problemática ainda assombra uma parcela da sociedade.

Ainda no sentido de informar e retirar crianças da rua, recentemente o projeto Sinaleiras, voltado ao combate do trabalho infantil nos semáforos de Manaus, realizou o atendimento de 125 crianças e adolescentes e 66 familiares delas.

Na primeira fase, o projeto contemplou a realização da colônia de férias “De férias sim, na rua não”, que resultou em 4.687 atendimentos para crianças, adolescentes e familiares, nas áreas da assistência social e jurídica, educação básica e profissionalizante, saúde, cultura, esporte e lazer. Também incluiu a Operação Esperança, com ações de conscientização contra o trabalho infantil e a mendicância nas sinaleiras de Manaus.

Trabalho mascarado

Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, são consideradas trabalho infantil as diversas atividades econômicas ou atividades de sobrevivência realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam elas remuneradas ou não, com ou sem finalidade de lucro.

