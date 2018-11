Acidente envolvendo carro e micro-ônibus deixa um morto na BR 174

Manaus - Um homem identificado apenas como Benício, conhecido como “Cabeça” morreu em um grave acidente na rodovia BR-174, que liga Manaus à Boa Vista (RR) na tarde deste sábado (24). O carro da vítima se chocou em um micro-ônibus, que transportava atletas do time amador do Juventude, do município de Presidente Figueiredo (distante 107 km de Manaus).

Segundo informações de uma pessoa próxima a família da vítima, que preferiu não se identificar, Benício viajava sozinho em um veículo Ford Montana, quando ocorreu o acidente. O micro-ônibus transportava atletas do Juventude, que iam disputar uma final de campeonato neste sábado. O jogo acabou sendo adiado para o domingo dia 2 de dezembro.

| Foto: Divulgação

Benício era conhecido no município de Presidente Figueiredo, principalmente nas comunidades Canoas e Rio Parto, onde realizada serviços de transporte para os comunitários com um micro-ônibus.

“Ele era pai da minha nora. Ainda não sei o que pode ter motivado essa batida trágica. Ainda não consegui falar com a família, porque devem estar abalados”, explicou a mulher.

Não há ainda informações sobre o estado de saúde dos atletas. O Instituto Médico Legal (IML) em Manaus foi acionado para fazer a remoção do corpo.

