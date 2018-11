'Não é amor, é abuso', diz vítima de violência doméstica no AM

Manaus - Dizem que a mulher é o sexo frágil. Mas será que um ser humano, que suporta agressões físicas, verbais e que ainda precisa provar ser capaz de existir, só pelo fato de ser do sexo feminino é realmente o lado mais frágil da sociedade?

Neste domingo, dia 25 de novembro, em que se comemora o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher e o Em Tempo conversou com mulheres que conseguiram quebrar o silêncio e se libertar de relacionamentos abusivos.

Em Manaus, a violência doméstica ainda é um dos tipos de crimes mais registrados pelo sistema de segurança. Apesar de uma redução nos registros, de janeiro a outubro desse ano, a violência doméstica encabeça a lista na capital amazonense, sendo 16.259 dos mais de 90 mil casos registrados, o que corresponde a 17,9%.

Relacionamento abusivo

Para as mulheres que sofrem com a violência doméstica, o abuso vai muito além das marcas deixadas no corpo. Djane Senna, mãe de sete filhos, contou que o pior não é ficar sozinha, mas sim ficar por muito tempo com a pessoa errada, e no caso dela, foram 13 anos de um relacionamento abusivo.



“Foram 13 anos que pareceram 100. Ele me batia, gritava e humilhava e depois dizia que era tudo culpa minha. Depois de me machucar, ele sempre ficava carinhoso, me levava para a cama e dizia que não era assim e que se eu fosse mais gentil, ele reagiria de outro jeito. Perdi a conta dos celulares, vidro do carro, entre outros bens que ele quebrou. Depois, ele comprava um novo, chegava com flores, chocolate e dizia que ia mudar”, disse Djane.

De acordo com a universitária, o que não faltou durante esse período, foram pessoas para opinar e dizer que ela gostava de apanhar ou que continuasse com o esposo pelos filhos. Foi depois do marido quebrar o nariz dela e o filho mais velho do casal expulsá-lo de casa que a palavra de ordem dela é Liberdade.

“Precisamos parar de falar para as pessoas insistirem em relacionamentos falidos. Precisamos parar de julgar as mulheres. Fomos condicionadas a acreditar que ciúme é uma coisa boa. Fomos condicionadas a romantizar abusos. Se o cara te liga dez vezes por dia para saber aonde você está, interfere na sua forma de vestir, interfere nas suas amizades, força você a fazer sexo quando ele quer e ameaça que irá arrumar outra isso não é amor. É abuso. Libertem-se! ”, indica Djane.

Djane viveu durante 13 anos em um relacionamento abusivo | Foto: Arquivo pessoal

Djane acredita que a situação pela qual passou é um exemplo para outras mulheres que sentem medo.

“Eu não me envergonho do que passei. Aprendi que falar sobre isso, além de aliviar a minha dor, ajuda outras mulheres. Com tanta mulher insistindo em relacionamento ruim e morrendo por aí, acho que a minha luta faz muito sentido. Hoje sou finalista de Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas e sou pesquisadora sobre processos culturais na Amazônia. Viajo mundo afora para debater sobre os resultados das minhas pesquisas. Virei militante do movimento de mulheres para ajudar mulheres que como, sofrem ou sofreram abuso”, finalizou.

Cárcere privado

Para Maria (nome fictício), de 29 anos, foi uma grande surpresa se deparar numa situação de violência doméstica quando tinha 20 anos. Após uma briga com o pai, a dona de casa foi morar com um amigo e dessa convivência surgiu um relacionamento que não foi um mar de rosas.

“Como amigo ele era maravilhoso, me tratava muito bem, me dava apoio, todos adoravam ele. Era um menino de ouro, mas quando começamos a namorar as coisas mudaram. Ele começou a me impedir de ter amizades, me proibia de falar com meu pai e visitar minha família. Num primeiro momento, quando comecei a deixar as minhas coisas porque ele pedia, queria acreditar que era por cuidado comigo”, relatou.

Após a mudança repentina, a situação ficou mais séria, a partir do momento em que o parceiro passou a trancá-la em casa como castigo.

“Sempre que ele achava que eu o estava desobedecendo, ele me deixava trancada em casa, sem comida e saía. Quem me ajudou foi um ex-namorado, que pediu o endereço do meu irmão e me procurou. Quando chegou, viu que eu estava trancada e sem comer. Nesse período, meu namorado já me batia, mas a gota d’água foi quando ele agrediu a minha cachorrinha para me castigar. Nesse dia eu resolvi fugir, pedi ajudo do meu ex, que me levou de volta para casa do meu pai”, relatou Maria.

Hoje Maria está casada e tem uma filha. Ela não denunciou as agressões porque a mãe do homem com quem viveu, pediu que ela não o fizesse, mas em seu relato para o EM Tempo, ela disse que ainda sente medo de algum dia esbarrar com o agressor pela rua.

Denúncias

De acordo com Debora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), a maioria dos casos de feminicídio no país são contra mulheres, que desistem de um processo, que retiram uma denúncia e isso é um alerta. A delegada relembra que dentre os muitos casos que já atendeu, um em especial a deixou bastante abalada.

“Uma moça ficou três dias em cárcere privado. O companheiro usou uma faca para cortar o cabelo dela e a agrediu fisicamente, ao ponto de não enxergarmos o rosto dela de tantos hematomas. Ela foi ameaçada de morte e ficou sem comer durante três dias. Para beber água ela usava uma lata que ele mandava a mulher urinar dentro, então misturavam-se água e urina. Além disso,o agressor ainda queimou as partes íntimas dela com um isqueiro e esquentou um garfo deixando várias marcas pelo corpo da vítima. Esse caso me deixou muito chocada”, relatou a delegada.

A delegada Débora Mafra é um dos principais nome da cidade quando o assunto é violência contra a mulher | Foto: Divulgação/ Assessoria Polícia Civil

Para Debora, o Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher não é uma data festiva e nem existem motivos para se comemorar.

“Seria muito bom que não existisse essa data no nosso calendário, mas infelizmente, por causa de alguns, ainda existe para nós lembrarmos de chamar a sociedade na luta da violência contra a mulher, que mata e acaba tanto psicologicamente como fisicamente com a força feminina. Há mulheres escondidas dentro das casas, que não tem coragem de denuncia porque acreditam que não são nada e não tem direito a nada, porque a vida dela depende única e exclusivamente do agressor.", ressaltou a autoridade policial.

Ainda conforme Mafra, é preciso incentivar as mulheres a denunciar e não aceitar nenhum tipo de agressão de quem quer seja, do marido, namorado, filho ou pai. "Eu sempre aconselho às mulheres ou familiares denunciarem, por isso ligue 180”, finalizou a delegada.".

Ronda Maria da Penha

Em quatro anos o programa Ronda Maria da Penha já atendeu cerca de mil mulheres vítimas de violência. Segundo Adriana Oliveira, tenente da Polícia Militar e responsável do programa, a principal ação do ronda é fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas.

“Nós recebemos o encaminhamento das vítimas, tanto da delegacia especializada em crimes contra mulher, quanto pelas varas de violência doméstica, onde há as mulheres mais vulneráveis. Nós acompanhamos essas vítimas para saber se o agressor está cumprindo a medida protetiva, para trazer uma pouco mais de segurança a elas, principalmente para aquelas que estão psicologicamente abaladas. Portanto, o agressor toma conhecimento das nossas visitas, porque nossas viaturas são caracterizadas como ronda Maria da penha”, explicou a tenente.

O Ronda Maria da Penha trabalha há quatro anos fiscalizando o cumprimento de medidas protetivas em Manaus | Foto: Divulgação/ Assessoria Polícia Militar

Apesar de não realizar prisões, o programa conta com um telefone linha direta para receber denúncias de crimes contra a mulher.

“Nossa linha direta é o 98842-2258, onde recebemos chamados e acionamos a viatura mais próxima para atender a ocorrência”, disse Adriana.

Ainda segundo a tenente, a maior gratificação neste trabalho “é ter a certeza de que a mulher está saindo de um ciclo de violência, além de ter seus direitos assegurados pelo programa”.

Disque 180 no Brasil



| Foto: Divulgação/ Ministério dos Direitos Humanos

De janeiro a julho de 2018, o Ligue 180 registrou 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídios e 118 tentativas de homicídios. 79.661 registros de relatos de violências foram registrados no mesmo período, sendo a violência física, com 37.369 o campeão de registros, seguido da violência psicológica, com 26.527 casos.

Entre os relatos de violência, 63.116 foram classificados como violência doméstica. Os dados abrangem cárcere privado, projeto esporte sem assédio, homicídio, tráfico de pessoas, tráfico internacional de pessoas, tráfico interno de pessoas e as violências física, moral, obstétrica, patrimonial, psicológica e sexual.

Dados da SSP-AM

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), de janeiro a outubro de 2018 foram registradas 90.826 ocorrências com vítimas do sexo feminino em Manaus e a violência doméstica é a campeã, no sentido negativo de registros, e só perde para ocorrências de outros tipo de crimes, que não foram identificadas.

Dados da SSP-Am registrados em Manaus de janeiro a outubro de 2018 | Foto: Divugação

