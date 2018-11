Doação de sangue ainda é um desafio a ser vencido no Amazonas

Manaus - Incentivar a doação de sangue no país é cada vez mais desafiador. Mesmo sendo um ato para salvar vidas, realizar a nobre ação ainda é pouco comum entre os brasileiros. Conforme dados do Ministério da Saúde, apenas 1,6% da população doa sangue . No Amazonas, só 156.501 são doadores cadastrados e doam regularmente na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) .

Entre os mais de 150 mil doadores do estado, a faixa etária que mais comparece no Hemoam disposta a salvar vidas,é entre 27 e 37 anos. Sendo a maioria do sexo masculino, totalizando cerca de 71,3% do total de doadores.

As mulheres representam a parcela restante, 28,7%. Apesar do número expressivo, no entanto, as pessoas se deixam levar por mitos e preconceitos, que afastam possíveis doadores dos centros especializados, prejudicando a coleta.

O especialista em hematologia do Hapvida Saúde, explicou que o hábito de doar é importante e deve ser relembrado sempre pelo doador. Ele ressalta ainda que o sangue é vital para vários procedimentos cirúrgicos. Além disso, a doação é um processo rápido e extremamente seguro, tanto que qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, peso acima 50kg, bem alimentado e em perfeitas condições de saúde, pode doar.



"É preciso alguns cuidados após a doação, como esperar, aproximadamente, 15 minutos sentado no local após o procedimento, se alimentar e se hidratar em seguida, evitar esforço físico por 12 horas e beber bastante líquido durante todo o dia. Doar sangue até pode doer um pouquinho por causa da agulha, mas salva vidas", afirma Godoy.

Salvando vidas

A empresária Rita Bittencourt, de 45 anos, explicou que depois de ter doado a primeira vez não deixou mais de comparecer ao Hemoam. Virou rotina durante o ano ela doar ao menos duas vezes no intervalo, que é necessário entre uma doação e outra.

"Me senti tão bem na primeira doação que resolvi não parar mais de ajudar a salvar vidas. Ainda é preciso um trabalho muito forte por parte do poder público para conscientizar as pessoas de que não existe mistério, a dor causada pela agulha vai existir, mas é minima comparada ao ato que se está praticando", falou Rita.

A doadora faz parte do grupo de mais de 58 mil pessoas que doaram no ano de 2017, em 2016 foram cerca de 57 mil doadores. Até outubro deste ano, 48 mil pessoas doaram, faltando pouco mais de 10 mil pessoas para o número se igualar ao ano passado.

Onde doar

Para doar basta procurar a Fundação Hemoam, que está localizado na avenida Constantino Nery, próximo a Arena da Amazônia. O funcionamento é de segunda a sábado, das 7h30 às 18h. Outro ponto de doação é a Maternidade Ana Braga, localizada na Alameda Cosme Ferreira, bairro Aleixo, com atendimento de segunda a sexta das 8h até às 13h.

Ações internas e externas

Na Fundação Hemoam as ações são realizadas durante todo o ano, através de um calendário anual, as ações de captação de doadores são divididas em coletas internas e externas.

A coleta externa é realizada através de campanhas de doações de sangue em parceria com as Universidades públicas e privadas, empresas, igrejas de todas as denominações religiosas, sindicatos, clubes e as Forças Armadas, são alguns dos parceiros.

A coleta interna convoca doadores e voluntários de todos os tipos sanguíneos, por meio de ligações, SMS e grupos do WhatsApp, conforme a necessidade do estoque, a fim de assegurar o estoque do hemocentro, quando se encontra abaixo da média ou quando a tipagem sanguínea de determinado grupo está em falta.

