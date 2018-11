Vídeo: Homem morre após cair com moto de viaduto em Manaus

| Foto: Josemar Antunes/ Em Tempo

Manaus -Por voltas das 17h deste domingo (25), o auxiliar de almoxarifado Alison Freitas, de 21 anos, morreu após cair com a motocicleta no complexo viário Gilberto Mestrinho, localizado na Avenida Efigênio Sales, bairro Coroado, zona Leste de Manaus. A mota atravessou a mureta e caiu na pista que passa abaixo do viaduto.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, também na zona Leste da capital amazonense, mas faleceu por volta das 19h, vitima de lesões internas, causada por hemorragia , lesões no pulmão direito, fratura de bacia, entre outras lesões.

A hipótese cogitada é que um carro tenha batido na moto conduzida pelo rapaz, acarretando na queda. A polícia não tem mais informações sobre a ocorrência.

