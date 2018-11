Incêndios em barco e escola assustam população de Manaus nesta segunda

Manaus - Dois princípios de incêndios foram registrados na tarde desta segunda-feira (26), em Manaus, sendo um em uma embarcação no porto do São Raimundo, bairro de mesmo nome, e outro em uma escola municipal, no bairro Vila da Prata, ambos na Zona Oeste da capital. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) autuou nas duas ocorrências.

O primeiro sinistro iniciou após o superaquecimento de um ar-condicionado de uma sala de aula da Escola Municipal Professora Maria Madalena Corrêa, na rua Estanho. Moradores do entorno e pais de alunos usaram os extintores de incêndio dos carros para controlar o fogo. Não houve vítimas, segundo uma professora que preferiu não se identificar.

Ninguém ficou ferido durante o sinistro | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Conforme a fonte, os alunos estavam na aula de educação física, na quadra de esportes do colégio. "Foi na minha sala que começou tudo, e pelo que parece o ar-condicionado esquentou bastante e começou o curto-circuito e depois o fogo, que se alastrou até uma estante da sala onde estavam livros", disse a profissional.

Direção da escola fixou cartaz comunicando que o local não funcionará nesta terça-feira (27) | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

Os bombeiros foram ao local, mas quando chegaram o fogo estava controlado e realizaram apenas o trabalho de orientação aos profissionais da rede municipal. A escola não funcionará nesta terça-feira (27) devido ao ocorrido.

Embarcação

Embarcação teve superaquecimento no motor | Foto: Marcely Gomes / Em Tempo

No porto do São Raimundo, uma embarcação de nome Vencedor teria registrado um princípio de incêndio na sala de máquinas. Conforme o Cbmam, o superaquecimento do motor da embarcação teria causado o sinistro, que foi controlado primeiramente pelos funcionários e depois pela atuação do bombeiros militares.

