Acidente entre ônibus deixa oito pessoas feridas em Manaus

Manaus - Oito pessoas ficaram feridas após a colisão entre um micro-ônibus e um ônibus do transporte especial, na manhã desta terça-feira (27), na avenida Itaúna, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Os feridos foram socorridos e levados para o hospital.

O acidente aconteceu por volta das 5h50, próximo à rotatória da Bola do Produtor. De acordo com o motorista Moisés Chaves Araújo, de 35 anos, da empresa Edacos, um caminhão-baú teria ocasionado o acidente após desviar de um ciclista.

Oito trabalhadores da fábrica Harman, no Distrito Industrial, estavam no micro-ônibus da empresa Edacos, modelo Volkswagen/Masca Granmini, de cor branca. Dos oitos passageiros, sete ficaram feridos.

As causas do acidente devem ser apuradas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) | Foto: Josemar Antunes

"O motorista do caminhão fez uma manobra sem prestar atenção quem vinha atrás ao mudar de faixa", disse Moisés Chaves.

Já o motorista da empresa Martins, modelo Volkswagen/Marcopolo Ideale, de cor azul, João Pereira Gomes, de 55 anos, contou que estava parado na via para passagem de pedestres na faixa quando o ônibus foi atingido na traseira.

Segundo ele, 44 funcionários da empresa Magnum estavam no veículo com destino à fábrica, também no Distrito Industrial. Um trabalhador ficou ferido na cabeça.

Os ônibus foram retirados da avenida com a ajuda de um guincho | Foto: Josemar Antunes

Os trabalhadores foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste. O estado de saúde das vítimas era considerado estável. Já o motorista do caminhão baú fugiu sem ser identificado.

Os veículos permaneceram na via até a chegada da perícia de trânsito do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). As causas do acidente devem ser apuradas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

