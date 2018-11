Sob aplausos, médico Euler Ribeiro assume como reitor da FUnaTI

Médico Euler Ribeiro toma posse como Reitor da FUNATI | Foto: Ione Moreno

Manaus - A emoção tomou conta dos que estavam presentes na solenidade de posse do doutor Euler Ribeiro como reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnaTI), ocorrida na manhã desta terça-feira (27) na sede do Governo, situada na avenida Brasil, bairro Compensa.



O médico geriatra formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e doutor em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-RIO), foi precursor do projeto que trouxe a universidade da terceira idade para o Amazonas. Ele declarou emocionado, que a FUnaTI é um sonho concretizado. "Hoje o sentimento é de alegria. Eu nasci para lecionar. Desde muito cedo dei aula em colégios para meu sustento. Integrei um grupo pequeno de professores que, juntos, lecionamos para a primeira turma de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e, no lugar, fiquei 22 anos como docente", declarou.

"Hoje é um sonho que está sendo concretizado", declarou o doutor Euler Ribeiro. | Foto: Ione Moreno

Sobre a FUnaTI, instituição vinculada à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Euler Ribeiro, destaca as ações da fundação em prol da qualidade de vida da terceira idade e as pesquisas científicas desenvolvidas inerentes a qualidade de vida do idoso amazonense.

"Eu já palestrei na Ásia, Europa, Oceania sobre como o homem amazônida envelhece. Há registros científicos que a população do baixo Amazonas vive até os 90 anos. Também descobrimos que o açaí retarda o Alzheimer e combate a Depressão. Diante deste cenário, a FUnaTI quer contribuir para maior qualidade de vida. No Brasil, 30% da população está na terceira idade", disse Ribeiro.

Euler Ribeiro posse Reitor da FUNATI | Foto: Ione Moreno

Benefícios aos idosos

Oneide Feitosa, 68 anos, atua como conselheira no Conselho Municipal do Idoso (CMI) e, também é coordenadora das ações em dois grupos de idosos, um situado no bairro Manôa, zona Norte de Manaus, e o outro no município de Iranduba (27 quilômetro em linha reta). Ela ressalta que em parceira com a FUnaTI, proporciona as palestras, dinâmicas e atividades físicas dos idosos que participam de ambos os grupos.

"As atividades voltadas para a qualidade de vida são as melhores possíveis. Todos os tipos de profissionais estão lá. Temos fisioterapeutas , dentistas e profissionais da Educação Física. Essas atividades estimulam o idoso e, com isso, eles vivem mais. Muitos idosos ficam em casa sem saber que existe uma amparo onde encontramos diversas atividades que proporcionam melhor qualidade em nossas vidas", declarou Feitosa.

Conselheira Oneide Feitosa. | Foto: Ione Moreno

Referência para idosos no AM

A enfermeira Denimara Marcondes, 33 anos, que trabalha na policlina situada nas dependências da FUnaTI, situada no bairro Santo Antônio, ressaltou que com a ampliação da FUnaTI, o setor da saúde expandiu os atendimentos, promoção da saúde e prevenção dos agravos que o próprio envelhecimento trás para o idoso.

"Agora com a fundação teremos muito mais recursos para ampliar os serviços e, talvez replicar um modelo de assistência à saúde voltada para o idoso. Acredito que falar de qualidade de vida é proporcionar a recuperação e a manutenção da vida que o idoso tem, apesar das limitações, com certeza ele pode ter a saúde mental e física", pontuou Marcondes.

Sob forte aplausos, doutor Euler Ribeiro toma posse como reitor da FUnaTI. | Foto: Ione Moreno

De UnaTI para FUnaTI

Durante a solenidade de posse, a esposa de Euler Ribeiro, a também médica Ednéa Ribeiro entregou uma placa em homenagem à Dorothea de Souza Braga, madrinha da UnaTI, que na ocasião foi representada pelo marido, o empresário Carlos dos Santos Braga. Dorothea foi presidente do conselho voluntariado da UnaTI, e faleceu aos 90 anos, no dia 10 de dezembro de 2015.

Placa em homenagem à Dorothea de Souza Braga, madrinha da UnaTI. | Foto: Ione Moreno

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou por unanimidade no dia 11 de julho deste ano, o Projeto de Lei (PL) de número 125/2018 que criou a Fundação da Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnaTI), levando em consideração a relevância das atividades da instituição em prol da população idosa do estado do Amazonas.



