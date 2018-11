Cabo Verde e Kizem querem tornar públicas as filas de julgamento.

Manaus - Na chapa “Renova OAB de Verdade” (30), encabeçada por Marcelo Kizem, um dos candidatos a conselheiro federal é o Dr. Affimar Cabo Verde Filho. Advogado há mais de 30 anos, Cabo Verde começou a atuar no Rio de Janeiro, mas desde 1993 tem inscrição suplementar na OAB/AM.

Filho de um saudoso desembargador, de quem carrega o nome, Affimar é um membro respeitado da comunidade da justiça desportiva, integrando a Court of Arbitration for Sport - CAS, que é uma corte arbitral internacional renomada e especializada em conflitos dessa natureza. Também consta em seu currículo a experiência que teve como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas - TRE/AM pela classe dos advogados entre 2013 e 2015.

Para ele, dentre outras propostas de sua chapa, é salutar a de implementação de uma pauta digital que mostre a todos a fila eletrônica de julgamento de processos:

- A gente chega no balcão para ponderar alguma coisa sobre o nosso processo e dizem que ele “está na fila”. Que fila? A gente não sabe que fila é essa. É uma fila que não é mostrada para nós. A gente não tem acesso à fila. A gente não sabe efetivamente em que lugar o nosso processo está. A ordem cronológica, que é impositiva pela legislação, só pode ser fiscalizada se nós tivermos acesso a algo, mas nós não temos. Não se dá publicidade a isso.

Afora as exceções legais, os processos devem ser julgados de acordo com uma ordem cronológica. Contudo, o candidato demonstrou preocupação com o cumprimento desta regra, pois, privados do acesso necessário para controlar isto, os advogados ficam à mercê da observância voluntária desta sequência pelo Judiciário, além de não poderem dar uma previsão mais precisa aos seus clientes acerca de quando serão proferidas as decisões. Caso Kizem seja eleito, este é um projeto pelo qual Affimar pretende lutar junto aos tribunais.

A eleição da gestão da OAB/AM para o triênio 2019-2021 ocorrerá amanhã, dia 28 de novembro de 2018, no Sambódramo. Todo advogado que estiver adimplente poderá votar, desde que não esteja impedido por razões disciplinares.





Reportagem: Sywan Neto.

Consultoria jurídica da reportagem: Hermes Pontes Lima Junior.