'Não houve rebelião no CDPM 2', diz Seap

Manaus - Um boato de que um princípio de rebelião teria sido registrado no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 circulou nas redes sociais na noite desta terça-feira (27), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) desmentiu a fakenews e disse que tudo não passou de informação veiculada de forma irresponsável em grupos de redes sociais e por alguns veículos de comunicação.

De acordo com a nota divulgada pela secretaria, a imprudência da informação veiculada, poderia ter comprometido a segurança do sistema prisional e causar alarde entre os familiares dos internos.

A Seap ainda informou que a unidade prisional está aparelhada com equipamentos de segurança e com equipes de agentes penitenciários e da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe).

Em nota ainda explicou que o suporte das tropas especiais da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança estão presentes no local e devem agir sempre que houver qualquer confusão na unidade prisional. E que providências serão tomadas quanto à divulgação da fakenews.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) vem a público esclarecer que a informação a respeito de um “princípio de rebelião no Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2)” na noite de terça-feira (27), veiculada de forma leviana e irresponsável em grupos de redes sociais e por alguns veículos de comunicação, não coincide com a verdade.

A imprudência da informação veiculada, poderia ter comprometido a segurança do sistema prisional, bem como, causar alarde entre os familiares dos internos. A SEAP informa ainda que a referida unidade prisional está totalmente aparelhada com equipamentos de segurança e dotada de equipes de agentes penitenciários e da Coordenação do Sistema Penitenciário (Cosipe), além do suporte de tropas especiais da Polícia Militar e o suporte da Força Nacional de Segurança, preparados para agir em situações de convulsão nas unidades prisionais.

A SEAP esclarece ainda, que vai tomar providências quanto a informação infundada.

