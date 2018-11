Motoristas de aplicativos bloqueiam avenida Brasil durante protesto

Manaus - Diversos motoristas de aplicativos de transporte entraram fizeram uma manifestação no início da manhã desta quarta-feira (28) em favor da regularização das plataformas no município. O protesto foi realizado em frente à sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, Zona Oeste. O trânsito ficou complicado no local.

Nos vidros dos carros tinham pedidos como: "Uber não pode acabar". Policiais miliares e agentes do Manaustrans estiveram no local. Para os condutores, o medo de serem banidos de plataformas como Uber, 99 Pop, entre outros, é a principal motivação do protesto.

"Estamos há mais de um ano trabalhando nos aplicativos sem a regulamentação pública. Recentemente, casos de motoristas de outros estados sendo banidos das empresas como, por exemplo, em Salvador (BA) nos amedronta. As empresas não respondem a essa questão e precisamos do suporte público. Isso só se resolve com manifestação", destacou o motorista Alexandre Matias.

O trânsito foi prejudicado em diversos momentos na avenida | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

O ato público ocorreu primeiro na avenida do Samba, Zona Centro-Sul da capital, como ponto de concentração. De lá, os motoristas seguiram para a avenida Brasil.

"Só queremos saber quais as regras do jogo. Não existe um município que não tenha apresentado alternativas para a regularização. Queremos ouvir dos representantes dessa cidade como iremos fazer, antes de sermos expulsos por eles", apontou.

Motoristas cadastrados

Aproximadamente, 40 mil motoristas estão cadastrados nas principais plataformas de transporte por aplicativo na cidade, segundo estimativa da própria categoria.

Caso a regulamentação for aprovada, eles ainda dizem que concordam que parte desse montante saia devido a uma possível limitação de contratação por parte das empresas.

Sobre o confronto tradicional com a classe dos taxistas, Matias disse que eles têm razão em manifestar reclamando dos altos impostos.

"Se eles pagam um alto valor, sabem até onde é o limite deles. No nosso caso, queremos que a Prefeitura cobre das empresas bilionárias que nos alocam nesse serviço. Se o serviço já é difícil quando é regularizado, imagine quando não é", finalizou.

O servidor público Natálio da Silva disse que será um prejuízo grande para a população caso os aplicativos saiam da cidade | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

Para o servidor público, Natálio da Silva, de 68 anos, será um prejuízo grande caso aplicativos de transporte sejam impedidos de atuar na cidade. Sem carro próprio, o baixo preço comparado ao táxi e o conforto em contraponto com o transporte público são os benefícios que mais lhe agradam.

"Vou até para banho com esses aplicativos. É muito melhor viajar para longe pagando barato", relatou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e pediu um posicionamento sobre a situação. Em resposta, a assessoria informou que não houve protocolização de reivindicação ou pedido formal de audiência. "De todo modo, nos mantemos abertos ao diálogo", concluiu.

Leia mais

Motoristas de aplicativos pedem ações contra insegurança em Manaus

Funcionários de limpeza pública cruzam os braços por atraso de salário