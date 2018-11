Vídeo: forte chuva causa estragos em Manaus nesta quarta-feira (28)

Veículos menores como motocicletas buscavam abrigo no meio fio da avenida | Foto: Reprodução/ Twitter/ Trânsito Manaus





Manaus – A forte chuva que caiu sobre a capital do Amazonas na tarde desta quarta-feira (28) assustou a população pelo grande volume de água que inundou diversas áreas da cidade. Apesar de os órgãos de segurança como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros não terem registrado oficialmente nenhuma ocorrência, diversas situações de alagamento e até desmoronamento foram testemunhadas durante o temporal.

Aeroporto

No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, passageiros de uma aeronave da empresa Avior Airlines passaram por momentos de tensão durante a manobra de aterrissagem do avião. Por conta da pista molhada pela forte chuva, a aeronave saiu da pista após tocar o chão, mas logo tomou o controle da situação. A manobra aconteceu na curva da cabeceira 11 e o avião chegava de Caracas, na Venezuela.

Apesar do susto, não houveram vítimas. | Foto: Divulgação





Apesar de não haver vítimas, a pista precisou ficar fechada por cerca de uma hora para que as operações de pouso pudessem ser remanejadas para uma nova cabeceira.

Desmoronamento

Na Zona Centro-Sul da cidade, um residencial também foi atingido pela força da chuva e acabou tendo um dos muros derrubados pelo fluxo da água. A ocorrência foi registrada pelos moradores do local que afirmam não ser a primeira vez que eventos destrutivos acontecem na área.

Moradores testemunhas o desabamento de um muro no estacionamento do residencial. | Foto: Divulgação





“Em um dos prédios do condomínio já aconteceu um outro episódio de desmoronamento e alagação envolvendo a estação de tratamento de um colégio que fica bem atrás aqui do residencial. Há pouco tempo um incêndio também ocorreu em um dos apartamentos desse bloco, e agora esse desabamento de muro”, conta uma das moradoras.

Desmoronamento de muro em residencial | Autor: Reprodução





Condôminos do residencial filmaram o momento em que o muro é engolido pela água que se acumulada por trás da estrutura de tijolos. As imagens mostram ainda o estacionamento do prédio completamente alagado. Assista as imagens:

Estacionamento alagado | Autor: Reprodução

Alagamento

Na Avenida Constantino Nery – Zona Centro Sul da capital – o trânsito parou durante algumas horas. A água que se acumulava tomava cada vez mais o espaço entre os carros, motoristas precisaram estacionar para não comprometer a própria segurança e também a dos pedestres.

Um verdadeiro rio a céu aberto tomou conta da Avenida Constantino Nery durante o temporal. | Foto: Reprodução/ Twitter/ Trânsito Manaus





O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) também não registrou oficialmente nenhuma ocorrência, mas as fotos divulgadas durante a tarde de tempestade não deixam dúvidas sobre a intensidade do temporal que durou até o final do dia.

Avenida Constantino Nery completamente alagada | Autor: Reprodução

Leia mais:



Chuva intensa provoca alagamentos e mortes nas ruas do ABC

Temporal causa mortes e desaparecimentos em BH