Prefeitura realiza ações de saúde e estética na Minivila do Coroado

Manaus - A Prefeitura de Manaus realiza nesta sexta-feira (30), a partir das 9h, na Minivila Olímpica do Coroado, Zona Leste da capital, ações de conscientização, precaução e serviços de saúde e estética. O evento é dedicado à prevenção ao câncer de próstata e do Dia Mundial da Luta contra a Aids, comemorado no dia 1º de dezembro.

A ação social é organizada pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e contará ainda com atendimento feito por dois clínicos gerais, com teste rápido e verificação de pressão, além de oftalmologista, palestra com o tema ‘Quem se Ama, se Cuida’, serviços de corte de cabelo, manicure para homens e mulheres, fisioterapia, avaliação física, demonstração de produtos cosméticos e espaço kids para os pequenos.

A ação é para toda a população que mora ou trabalha próximo à Vila | Foto: Divulgação

O secretário da Semjel, João Carlos, lembra que a ação é para toda a comunidade. “Gostaríamos de convidar toda a população que mora ou trabalha nas redondezas da Minivila Olímpica do Coroado para participar desta ação, nesta sexta-feira, voltada para a conscientização da saúde do homem e a prevenção de doenças”, destacou.

A ação é uma realização da Prefeitura de Manaus, por meio da Semjel, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), do Instituto Carlos André, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e I9Life.

*Com Informações da assessoria

