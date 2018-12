Mais de 500 pessoas participam de seminário dos Conselhos Escolares

Manaus - Mais de 500 pessoas participaram nesta quinta-feira (29) do Seminário Anual dos Conselhos Escolares 2018, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Zona Centro-Sul de Manaus.

O evento, organizado pelo Departamento de Gestão Escolar (Dege) e pela a Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage) da Semed, reuniu representantes dos Conselhos Escolares, a fim de proporcionar momentos de trocas de experiências, relatos de práticas exitosas que tenham transformado a realidade da escola e apresentações de atividades dos Grêmios Estudantis.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semed, busca incentivar a atuação dos Conselhos Escolares nas unidades de ensino da rede, visando garantir uma gestão democrática na educação de forma efetiva por meio da interação, da prática participativa e principalmente por meio da integração entre escola e comunidade.

Os integrantes do conselho foram recebidos com a apresentação cultural dos alunos da Escola Municipal Rodolpho Vale, na Redenção, zona Oeste, com a peça teatral e dança “A escola que eu quero”.

Para a subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Araújo, o seminário além de fortalecer o papel dos conselheiros escolares, traz também a oportunidade das trocas de experiências e boas práticas.

“O conselho tem um papel fundamental dentro da escola. Ele fiscaliza todos os setores como merenda, prestação de contas e toda ação que a escola realizar para arrecadar fundos precisa da participação do conselho. Isso fortalece a gestão democrática, conforme a orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto”, explicou Euzeni.

Debate

Temas como Gestão Democrática e Participação Comunitária foram discutidos durante o seminário e ainda a apresentação do plano de ação para 2019. “O conselho escolar tem por finalidade articular a comunidade com a escola e todos trabalhando juntos para a melhoria da unidade escolar”, comentou o Coordenador dos Conselhos Escolares da Dage, Luiz Carlos Albuquerque.

O conselho é composto por presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e 1º e 2º suplente. As eleições acontecem de dois em dois anos. O presidente do conselho sempre é o diretor da unidade de ensino. “O conselho na escola é uma forma de colaborar com a situação financeira da unidade. E o presidente tem a função de reunir a equipe explicando o papel de cada membro e tudo o que for decidido dentro da escola precisa passar por essa equipe”, comentou o gestor do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mário Jorge e presidente do conselho, Eliane Bizantino.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Caminhão que transporta gás e água cai em cratera no São Jorge

Você viu essa cachorrinha? Família pede ajuda para encontrá-la